Для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС Великобритания предоставит Украине 16 млн фунтов

Правительство Великобритании объявило о выделении 16 миллионов фунтов стерлингов для поддержки тех, кто пострадал от разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает правительство Великобритании.

Согласно сообщению, эта помощь направится на нужды пострадавших от наводнения людей, которых только в Херсонской области насчитывается 42 000.

Данная помощь является дополнением к ранее выделенной гуманитарной поддержке в размере 220 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что финансирование должно поддержать гуманитарные организации в регионе, которые помогают людям, пострадавшим от наводнения. За эти средства будет профинансировано оборудование для быстрого реагирования, убежища и обеспечения людей товарами первой необходимости.

Британское правительство планирует разделить финансирование и выделить 10 миллионов на поддержку Движения Красного Креста, 5 миллионов на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и 1 миллион получит Международная организация по миграции.

В правительстве отметили, что этот пакет помощи является частью общей поддержки Великобритании для Украины, которая составляет 1,5 миллиарда фунтов стерлингов экономической и гуманитарной поддержки, уплатившей доставку более 11 миллионов предметов медицинского назначения, а также продуктов питания, машин скорой помощи и наборов. для убежища.

Вчера стало известно, что Бельгия также оказывает Украине экстренную гуманитарную помощь по преодолению последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции.