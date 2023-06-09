Подрыв ГЭС. Бельгия объявила об экстренной гуманитарной помощи для Украины

Бельгия оказывает Украине экстренную гуманитарную помощь для преодоления последствий подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Бельгии.

Отмечается, что через правительственную структуру B-FAST, которая активируется при оказании экстренной помощи иностранным государствам, Бельгия передает палатки, матрасы, спальные мешки, канистры, гигиенические наборы на 350 тыс. евро.

Кроме того, страна предоставит медицинское оборудование стоимостью 1,6 млн евро (лекарства, медицинские изделия, резервуары для хранения питьевой воды) и обеспечит сухпайки для перемещенных лиц.

Также B-FAST приобретет генераторы на сумму 1,5 млн евро и направит их в пострадавшие от подтопления районы.

Еще 7 млн евро поступят в Гуманитарный фонд ООН для Украины. Эти средства являются частью обїявленного ранее пакета гумпомощи Украины в 24 млн евро на 2023 год. Как добавили в МИД Бельгии, фонд ООН позволяет гуманитарным организациям на местах быстрее реагировать на столь непредсказуемые обстоятельства.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 9 июня из-за удержания значительного затопления территорий III-й уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопление есть и в Николаевской области.