Підрив ГЕС. Бельгія оголосила про екстрену гуманітарну допомогу для України

Бельгія надає Україні екстрену гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Бельгії.

Зазначається, що через урядову структуру B-FAST, яка активується під час надання екстреної допомоги іноземним державам, Бельгія передає намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори на 350 тис. євро.

Крім того, країна надасть медичне обладнання вартістю 1,6 млн євро (ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води) та забезпечить сухпайки для переміщених осіб.

Також B-FAST придбає генератори на суму 1,5 млн євро і направить їх у райони, які постраждали від підтоплення.

Ще 7 млн євро надійдуть до Гуманітарного фонду ООН для України. Ці кошти є частиною огологеного раніше пакету гумдопомоги Україні в 24 млн євро на 2023 рік. Як додали в МЗС Бельгії, фонд ООН дозволяє гуманітарним організаціям на місцях швидше реагувати на такі непередбачувані обставини.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Станом на 9 червня, через утримання значного затоплення територій ІІІ-й рівень небезпеки (червоний) оголошено в Херсоні, а також у Каховському, Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Підтоплення є й у Миколаївській області.