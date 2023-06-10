Для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС Британія надасть Україні 16 млн фунтів

Уряд Великої Британії оголосив про виділення 16 мільйонів фунтів стерлінгів для для підтримки тих, хто постраждав від руйнування дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє уряд Британії.

Згідно з повідомленням, ця допомога спрямується на потреби постраждалих від повені людей, яких, лише у Херсонській області налічується 42 000.

Дана допомога є доповненням до раніше виділеної гуманітарної підтримки в розмірі 220 мільйонів фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що фінансування має підтримати гуманітарні організації в регіоні, які наразі допомагають людям, постраждалим від повені. За ці кошти буде профінансоване обладнанням для швидкого реагування, притулки та забезпечення людей товарами першої необхідності.

Британський уряд планує розділити фінансування і виділити 10 мільйонів для підтримки Руху Червоного Хреста, 5 мільйонів для Управління ООН з координації гуманітарних питань та 1 мільйон отримає Міжнародна організація з міграції.

В уряді наголосили, що цей пакет допомоги є частиною загальної підтримки Великобританії для України, яка наразі становить 1,5 мільярда фунтів стерлінгів економічної та гуманітарної підтримки, яка сплатила доставку понад 11 мільйонів предметів медичного призначення, а також продуктів харчування, машин швидкої допомоги та наборів для притулку.

Вчора стало відомо, що Бельгія також надає Україні екстрену гуманітарну допомогу для подолання наслідків підриву Каховської гідроелектростанції.