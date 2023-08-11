Экономика России может вернуться к своему довоенному уровню

Российская экономика восстанавливается несмотря на наложенные на страну санкции. При сохранении нынешних темпов роста она способна будет вернуться к своему довоенному уровню уже в следующем году. Однако стремление Кремля провести мобилизацию может помешать этому процессу.

Об этом пишет издание Вloomberg.

Сообщается, что экономика РФ увеличилась примерно на 4,6% во втором квартале и на 1,5% в первом полугодии. Данные свидетельствуют, что экономика России развивалась в течение четырех кварталов подряд после падения более чем на 4% год назад, несмотря на прогнозы о длительном спаде в ответ на санкции, введенные из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Увеличение расходов на оборону подтолкнуло промышленное производство, а потоки импорта остаются стабильными.

Издание пишет, что экономика РФ может достичь своего довоенного размера к середине следующего года, а рост в 2023 прогнозируется на 2%.

В то же время, нехватка рабочей силы добавляет трудности России, поскольку Кремль стремится привлечь к войне больше "добровольцев". Это может побуждать к переходу к более избирательным мерам по призыву людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рабочем месте.

Издание отмечает, что Путин на прошлой неделе подписал закон, повышающий призывной возраст до 30 лет и запрещающий мужчинам покидать страну после того, как они получат цифровое уведомление о призыве.

Отметим, что российская экономика в значительной степени держится "на плаву" за счет экспорта нефти и газа. Несмотря на введенные ограничения, РФ переориентировалась на новые рынки сбыта и снизила цену, что привело к увеличению объемов экспорта. В 2023 году потоки российской сырой нефти на международные рынки значительно выросли.

Кроме того, в течение прошлого года импорт российской нефти в Индию вырос в десять раз. Несмотря на давление со стороны США и Европы, Индия отказалась соблюдать санкции Запада в отношении российского импорта. Она ссылалась на то, что зависит от импорта энергоресурсов и не в состоянии платить более высокие цены.

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