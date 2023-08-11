Економіка Росії може повернутися до свого довоєнного рівня

Російська економіка відновлюється, попри накладені на країну санкції. При збереженні нинішніх темпів росту, вона здатна буде повернутися до свого довоєнного рівня вже наступного року. Проте, прагнення Кремля провести мобілізацію може завадити цьому процесу.

Про це пише видання Вloomberg.

Повідомляється, що економіка РФ зросла приблизно на 4,6% у другому кварталі та на 1,5% у першому півріччі. Дані свідчать, що економіка Росії розвивалася протягом чотирьох кварталів поспіль після падіння на понад 4% рік тому, незважаючи на прогнози про тривалий спад у відповідь на санкції, запроваджені через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Збільшення витрат на оборону підштовхнуло промислове виробництво, а потоки імпорту залишаються стабільними.

Видання пише, що економіка РФ може досягти свого довоєнного розміру до середини наступного року, а зростання у 2023 році прогнозується на 2%.

В той же час, нестача робочої сили додає труднощів Росії, оскільки Кремль прагне залучити до війни більше "добровольців". Це може спонукати до переходу до більш вибіркових заходів для призову людей, відсутність яких не буде так сильно відчуватися на робочому місці.

Видання заначає, що Путін минулого тижня підписав закон, який підвищує призовний вік до 30 років і забороняє чоловікам залишати країну після того, як вони отримають цифрове повідомлення про призов.

Зазначимо, що російка економіка значною мірою тримається "на плаву" за рахунок експорту нафти і газу. Попри введені обмеження, РФ переорієнтувалася на нові ринки збуту, та знизила ціну, що призвело до збільшення обсягів експорту. Протягом вести 2023 року потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки значно зросли.

Окрім цього, протягом минулого року імпорт російської нафти в Індію зріс удесятеро. Незважаючи на тиск з боку США та Європи, Індія відмовилася дотримуватися санкцій Заходу щодо російського імпорту. Вона посилалася на те, що залежить від імпорту енергоресурсів і не в змозі платити вищі ціни.

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