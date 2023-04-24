Экспорт сырой нефти из РФ не сокращается, несмотря на заявления правительства

Согласно данным отслеживания танкеров, экспорт сырой нефти из России не демонстрирует никаких признаков падения, несмотря на заявления правительства страны о сокращении производства. В настоящее время добыча нефти составляет в среднем 3,4 миллиона баррелей в день.

Высокий спрос со стороны остальных покупателей в России в основном ограниченных Китаем, Индией и Турцией помог достичь нового максимума в среднем за четыре недели, пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что морской экспорт не отражает сокращения производства, которое, по словам министерства энергетики Москвы, в марте составило 700 000 баррелей в день. Последние данные показывают, что темпы переработки сырья на НПЗ остаются практически неизменными с начала года и до 19 апреля были на 720 000 баррелей в день выше, чем за тот же полный месяц прошлого года.

Сокращение производства, которое было запланировано на март, должно было начать отражаться в экспортных цифрах, но этого не произошло. Россия имеет относительно небольшие хранилища, которые она может использовать в качестве буфера против сокращения производства.

Перенаправление сырой нефти, ранее поставлявшейся в Польшу и Германию через нефтепровод "Дружба", привело к увеличению морских потоков в начале этого года в среднем до 3,32 миллиона баррелей в день по сравнению с 2,94 миллиона баррелей в день в течение аналогичного периода в конце. 2018 год. Поставки в Германию прекратились в конце 2022 г., а в Польшу - в конце февраля 2023 г.

Общий объем сырой нефти на судах, следующих в Китай и Индию, плюс меньшие потоки в Турцию и объемы на судах, еще не указавших конечный пункт назначения, вырос вторую неделю и достиг рекордных 3,35 миллиона баррелей в день за последние четыре недели.

Потоки сырой нефти за неделю до 21 апреля снизились примерно на 35 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей до 3,4 миллиона баррелей в день. В среднем за четыре недели общий морской экспорт увеличился на 72 000 баррелей в день до 3,46 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем за 10 месяцев.

Ранее Bloomberg писал , что Индия покупает российскую нефть по значительно более низкой цене, чем установленная странами G 7, что вполне удовлетворяет администрацию США, где убеждены, что это положительно влияет как на индийскую. экономику, и на стабилизацию нефтяных рынков.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.