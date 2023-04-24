Експорт сирої нафти з РФ не скорочується, попри заяви уряду

Згідно з даними відстеження танкерів, експорт сирої нафти з Росії не демонструє жодних ознак падіння попри заяви уряду країни про скорочення виробництва. Наразі видобуток нафти становить в середньому 3,4 мільйона барелів на день.

Високий попит з боку решти покупців у Росії здебільшого обмежених Китаєм, Індією та Туреччиною — допоміг досягти нового максимуму в середньому за чотири тижні, пише Bloomberg.

Видання повідомляє, що морський експорт не відображає скорочення виробництва, яке, за словами міністерства енергетики Москви, у березні становило 700 000 барелів на день. Останні дані показують, що темпи переробки сировини на НПЗ залишаються практично незмінними з початку року і до 19 квітня були на 720 000 барелів на день вище, ніж за той самий повний місяць минулого року.

Скорочення виробництва, яке було заплановано на березень, мало вже почати відображатися в експортних цифрах, але цього не сталося. Росія має відносно невеликі сховища, які вона може використовувати як буфер проти скорочення виробництва.

Перенаправлення сирої нафти, яка раніше постачалася до Польщі та Німеччини через нафтопровід "Дружба", призвело до збільшення морських потоків на початку цього року в середньому до 3,32 мільйона барелів на день у порівнянні з 2,94 мільйона барелів на день протягом аналогічного періоду наприкінці 2018 року. Поставки до Німеччини припинилися наприкінці 2022 року, а до Польщі - наприкінці лютого 2023 р.

Загальний обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю та Індії, плюс менші потоки до Туреччини та обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, зріс другий тиждень і досяг рекордних 3,35 мільйона барелів на день за останні чотири тижні.

Потоки сирої нафти за тиждень до 21 квітня знизилися приблизно на 35 000 барелів на день порівняно з попереднім тижнем до 3,4 мільйона барелів на день. У середньому за чотири тижні загальний морський експорт збільшився на 72 000 барелів на день до 3,46 млн барелів на день, що є найвищим показником за 10 місяців.

Раніше Bloomberg писав, що Індія купує російську нафту за значно нижчою ціною, ніж встановлена країнами G7, що цілком задовольняє адміністрацію США, де переконані, що це позитивно впливає як на індійську економіку, так і на стабілізацію нафтових ринків.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.