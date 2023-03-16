Европейские регуляторы считают американское решение проблем Silicon Valley Bank катастрофой

Финансовые регуляторы Европы разъярены тем, как в США решают проблему Silicon Valley Bank и называют рассмотрение дела о банкротстве калифорнийского кредитора катастрофой, утверждая, что Вашингтон не соблюдает глобальные правила.

Они обвиняют власти США в некомпетентности и нарушении целой "книги правил" для обанкротившихся банков, сообщает Financial Times.

"С точки зрения финансовой стабильности они действительно убили муху кувалдой. Назначение SVB как системного банка было очень сомнительным решением, создавшим опасный прецедент для дальнейшей помощи незастрахованным депозитам", - сказал Николя Верон, эксперт по регулированию вашингтонского мозгового центра Peterson Institute.

Во время мирового финансового кризиса 2008 года были разработаны различные методики, направленные на минимизацию последствий банкротства. Бывший высокопоставленный британский политик, участвовавший в разработках, назвал решение проблемы SVB катастрофой.

В отличие от кредиторов ЕС и Великобритании, банки США на счетах которых были менее 250 млрд долларов (включая SVB) считаются слишком малыми, чтобы соответствовать мировым стандартам капитала, ликвидности и санации.

В издании отметили, что в США уверены, что крушение SVB не повлияет на налогоплательщиков, поскольку другие банки будут покрывать расходы на помощь незастрахованным вкладчикам. Однако европейский регулятор заявил, что это заявление было "шуткой", потому что американские банки, скорее всего, переведут расходы на своих клиентов.

Другие члены регулятора считают, что решение США возместить ущерб всем пострадавшим вкладчикам SVB, а не только гарантировать возврат первых 250 000 долларов депозитов, как отмечено в методике, достаточно правильно.

"Если необеспеченные вкладчики не защищены, всеобщее доверие может быть подорвано, и вы можете легко занести инфекцию на другие банки. Этот случай, кажется, является идеальным доказательством этого", - сказал руководитель отдела резолюции регулятора Еврозоны.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что американцы могут быть спокойны в надежности и безопасности банковской системы, ведь администрация приняла меры, чтобы снизить негативное влияние на систему после краха Silicon Valley Bank.