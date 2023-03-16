Європейські регулятори ввжають американське рішення проблем Silicon Valley Bank катастрофою

Фінансові регулятори Європи розлючені тим, як у США вирішують проблему Silicon Valley Bank і називають розгляд справи про банкрутство каліфорнійського кредитора катастрофою стверджуючи, що Вашингтон не дотримується глобальних правил.

Вони звинувачують владу США у некомпетентності і порушенні цілої "книги правил" для збанкрутілих банків, повідомляє Financial Times.

"З точки зору фінансової стабільності вони справді вбили муху кувалдою. Призначення SVB як системного банку було дуже сумнівним рішенням, яке створило небезпечний прецедент для подальшої допомоги незастрахованим депозитам", — сказав Ніколя Верон, експерт із регулювання вашингтонського мозкового центру Peterson Institute.

Під час світової фінансової кризи 2008 року були розроблені різні методики спрямовані на мінімізацію наслідків банкрутства. Колишній високопоставлений британський політик, який приймав участь у розробках, назвав рішення проблеми SVB катастрофою.

На відміну від кредиторів ЄС і Великобританії, банки США на рахунках яких було менше 250 млрд доларів (включаючи SVB) вважаються занадто малими, щоб відповідати світовим стандартам капіталу, ліквідності та санації.

У виданні зазначили, що в США впевнені, що крах SVB не вплине на платників податків, оскільки інші банки покриватимуть витрати на допомогу незастрахованим вкладникам. Однак європейський регулятор заявив, що ця заява була "жартом", бо американські банки, швидше за все, перекладуть витрати на своїх клієнтів.

Інші члени регулятора вважають, що рішення США відшкодувати збитки усім постраждалим вкладникам SVB, а не лише гарантувати повернення перших 250 000 доларів депозитів, як зазначено у методиці, досить правильне.

"Якщо незабезпечені вкладники не захищені, загальна довіра може бути підірвана, і ви можете легко занести інфекцію на інші банки. Цей випадок, здається, є ідеальним доказом цього", — сказав керівник відділу резолюції регулятора Єврозони.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що американці можуть бути спокійні у надійності і безпеці банківської системи, адже адміністрація вжила заходів, щоб зменшити негативний вплив на систему після краху Silicon Valley Bank.