ФРУ анонсировала создание реестра рейдеров из силовиков и судей: крупный бизнес возмущен размахом проблемы

Федерация работодателей Украины намерена сформировать публичный реестр рейдеров, включающий представителей силовых органов и судей. Об этом говорится в опубликованном ею заявлении 42 предпринимателей, среди которых и руководители крупных промышленных компаний из разных сфер.

"Украину накрыла волна коррупции и рейдерских атак. Беспредел оборотней в погонах и судейских мантиях перешел все границы. Идет война, поэтому с их стороны это больше, чем преступление", - говорится в ней.

Отмечается, что координируемые коррупционерами рейдерские атаки подрывают и обороноспособность государства, поскольку Вооруженные силы Украины финансируются именно из налогов предприятий, ввиду чего решение этой проблемы является вопросом национальной безопасности.

Более того, авторы манифеста заявляют, что незаконное давление на собственников предприятий со стороны коррупционеров уже повлекло за собой вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу, что будет означать потерю соответствующих рабочих мест навсегда.

"Каждый, кто в условиях войны занимается вымогательством и за взятки продает честь мундира или судейской мантии, должен понести ответственность. Поскольку рейдеры на государственной службе убеждены в своей безнаказанности, бизнес принимает этот вызов. Мы сформируем публичный реестр рейдеров, включающий "зашкварных" силовиков и судей", - анонсировали предприниматели.

По случаю Дня конституции они призвали президента Владимира Зеленского как гаранта Основного закона с целью защиты положений его статьи 42, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность, немедленно вмешаться в ситуацию.

"Недопустимо, чтобы обороноспособность государства подрывали оборотни в тылу. Верховный главнокомандующий должен остановить этот беспредел. Мы готовы предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, оказывающих давление на бизнес. Пришло время, чтобы глава государства применил полномочия и навел порядок", - заявили члены ФРУ.

Они предлагают на время военного положения законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, не касающихся национальной безопасности.

Также авторы обращения призывают навсегда и без каких-либо исключений запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить любые документы, необходимые следователям.

"К судьям, черным нотариусам и регистраторам, незаконность решений которых очевидна и доказана в судах высших инстанций, должна применяться упрощенная процедура привлечения к ответственности", - подчеркивают в бизнес-объединении.

Под обращением подписались, в частности, Игорь Мазепа (Сoncord Сapital), Олег Аверьянов ("Пожмашина"), Олег Боярин ("Еврокар"), Яков Грибов (Nemiroff), Василий Даниляк (ОККО), Филя Жебровская ("Фармак"), Александр Соколовский ("Текстиль-Контакт"), Максим Шкиль ("Автострада"), Иван Телющенко ("Керамейя"), Владислав Аверченко ("Концерн Хлебпром"), Тамила Кузьменко ("Атем"), Илья Мерецкий ("Рута" ), Дудченко Юрий ("Киевхлеб"), Сергей Войтенко ("Агромат"), Александр Слободян ("Оболонь"), Виктор Иванчик ("Астарта"), Александр Дорош ("Черкасский автобус") и ряд других бизнес-деятелей.

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