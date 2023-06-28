ФРУ анонсувала створення реєстру рейдерів з силовиків та суддів: великий бізнес обурений розмахом проблеми

Федерація работодавців України має намір сформувати публічний реєстр рейдерів, який включатиме представників силових органів та суддів. Про це йдеться в опублікованій нею заяві 42 підприємців, серед яких і керівники великих промислових компаній з різних сфер.

"Україну накрила хвиля корупції та рейдерських атак. Свавілля перевертнів у погонах та суддівських мантіях перейшло всі межі. Йде війна, тому з їхнього боку це більше, ніж злочин", - йдеться у ній.

Зазначається, що координовані корупціонерами рейдерські атаки підривають і обороноздатність держави, оскільки Збройні сили України фінансуються саме з податків підприємств, тому вирішення цієї проблеми є питанням національної безпеки.

Більш того, автори маніфесту заявляють, що незаконний тиск на власників підприємств з боку корупціонерів вже спричинив другу хвилю еміграції промислового бізнесу за кордон, що означатиме втрату відповідних робочих місць назавжди.

"Кожен, хто в умовах війни займається здирництвом і за хабарі продає честь мундира або суддівської мантії, має понести відповідальність. Оскільки рейдери на державній службі переконані у своїй безкарності, бізнес приймає цей виклик. Ми сформуємо публічний реєстр рейдерів, який включатиме "зашкварних" силовиків та суддів", - анонсували підприємці.

З нагоди Дня конституції вони закликали президента Володимира Зеленського як гаранта Основного закона з метою захисту положень його статті 42, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, негайно втрутитись у ситуацію.

"Неприпустимо, щоб обороноздатність держави підривали перевертні в тилу. Верховний головнокомандувач має зупинити це свавілля. Ми готові надати конкретні прізвища координаторів та виконавців, які здійснюють тиск на бізнес. Настав час, щоб голова держави застосував повноваження і навів порядок", - заявили члени ФРУ.

Вони пропонують на час воєнного стану слід законодавчо заборонити використання державних силових структур у корпоративних спорах, які не стосуються національної безпеки.

Також автори звернення закликають назавжди і без будь-яких виключень заборонити обшуки та інші форми "маски-шоу", якщо підприємство готове добровільно надати будь-які документи, необхідні слідчим.

"До суддів, чорних нотаріусів та реєстраторів, незаконність рішень яких очевидна і доведена у судах вищих інстанцій, має застосовуватись спрощена процедура притягнення до відповідальності", - підкреслюють в бізнес-об'єднанні.

Під зверненням підписалися, зокрема, Ігор Мазепа (Сoncord Сapital), Олег Авер'янов ("Пожмашина"), Олег Боярин ("Єврокар"), Яків Грибов (Nemiroff), Василь Даниляк (ОККО), Філя Жебровська ("Фармак"), Олександр Соколовський ("Текстиль-Контакт"), Максим Шкіль ("Автострада"), Іван Телющенко ("Керамейя"), Владислав Аверченко ("Концерн Хлібпром"), Таміла Кузьменко ("Атем"), Ілля Мерецкий ("Рута"), Дудченко Юрій ("Київхліб"), Сергій Войтенко ("Агромат"), Олександм Слободян ("Оболонь"), Віктор Іванчик ("Астарта"), Олександр Дорош ("Черкаський автобус") тощо.

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