Грузы индийской компании застряли в порту Бельгии на год из-за антироссийских санкций

Пять контейнеров индийской компании Jindal Stainless Ltd, следовавших в Россию, застряли в бельгийском порту Антверпен-Брюгге примерно на год. Груз не могут отгрузить в страну ЕС из-за санкций, введенных против РФ.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Reuters.

Контейнеры перевозят около 100 тонн нержавеющей стали. Груз отправили в феврале 2022 года для перевалки через Антверпен, но он был задержан из-за санкций ЕС, наложенных на Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

Заметим, что в JSL ожидают, что экспорт компании достигнет пятилетнего максимума в следующем финансовом году благодаря увеличению поставок в Россию и планируемому выходу на рынки Южной Америки и Ближнего Востока.

Сейчас в JSL пытаются доказать, что "нержавеющая сталь не входит в список санкций ЕС и должна быть разблокирована для дальнейшей транспортировки". В то же время администрация порта Антверпен-Брюгге передала дело федеральной таможенной службе Бельгии, которая до сих пор не прокомментировала дело.

Напомним, что были инциденты, когда ЕС смягчал санкции против РФ. В частности, в июле 2022 года Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных российских товаров через Литву по железной дороге. Речь шла о железе и стали, цементе и древесине, угле, нефти и нефтепродуктах.