Вантажі індійської компанії застрягли у порту Бельгії на рік через антиросійські санкції

П’ять контейнерів індійської компанії Jindal Stainless Ltd, які прямували до Росії, застрягли в бельгійському порту Антверпен-Брюгге приблизно на рік. Вантаж не можуть відвантажити до країни ЄС через санкції, запроваджені проти РФ.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Reuters.

Контейнери перевозять близько 100 метричних тонн нержавіючої сталі. Вантаж відправили в лютому 2022 року для перевалки через Антверпен, але його затримали через санкції ЄС, накладені на Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Зауважимо, що в JSL очікують, що експорт компанії досягне п’ятирічного максимуму в наступному фінансовому році завдяки збільшенню поставок до Росії та запланованим виходом на ринки Південної Америки та Близького Сходу.

Наразі в JSL намагаються довести, що "нержавіюча сталь не входить до списку санкцій ЄС і має бути розблокованою для подальшого транспортування". Водночас адміністрація порту Антверпен-Брюгге передала справу федеральній митній службі Бельгії, яка досі не прокоментувала справу.

Нагадаємо, що були інциденти, коли ЄС пом'якшував санкції проти РФ. Зокрема, у липні 2022 рок Єврокомісія дозволила транзит підсанкційних російських товарів через Литву залізницею. Йшлося про залізо та сталь, цемент та деревину, вугілля, нафту та нафтопродукти.