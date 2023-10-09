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Лидеры инновационного мира: топ-10 стран, формирующих будущее

Топ самых инновационных стран мира
Украина заняла 55 место в рейтинге самых инновационных стран мира / Фото: ua.depositphotos.com

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) обновила Глобальный индекс инноваций (GII) за 2023 год. Аналитики проанализировали 132 страны – рейтинг возглавила Швейцария.

Комментируя список, эксперты ВОИС отметили, что хотя инновации продолжают развиваться, пандемия коронавируса и война в Украине повлияли на рейтинг, поскольку ряд экономик и отраслей "серьезно пострадали".

Рейтинг самых инновационных стран

  1. Швейцария;
  2. Швеция;
  3. США;
  4. Великобритания;
  5. Сингапур;
  6. Финляндия;
  7. Нидерланды;
  8. Германия;
  9. Дания;
  10. Республика Корея.
Фото 2 — Лидеры инновационного мира: топ-10 стран, формирующих будущее
Инфографика: Statista

В 2023 году Швейцария снова возглавила рейтинг с результатом 67,6 из 100. Это уже в 13-й раз, когда страну признали мировым лидером в сфере инноваций. Швеция заняла второе место, а закрыли тройку лидеров США.

Китай системно поднимается в рейтинге инноваций

Исследователи обращают внимание на Китай, занявший 12 строчку в рейтинге стран по развитию инноваций. Пекин поднялся с 14 в 2020 и 2019 и 17 места в 2018 году. Китай также получил звание наиболее инновационной страны с доходом выше среднего, опередив Малайзию и Болгарию.

Украина в рейтинге стран по инновациям

Аналитики фиксируют, что в Европе сконцентрировано самое большое количество стран-лидеров по развитию инноваций. Среди топ-25 – 16 европейских.

Топ самых инновационных стран мира Топ самых инновационных стран мира
Топ самых инновационных стран мира
Рейтинг стран по уровню развития инноваций / ВОИС
Топ самых инновационных стран мира
Рейтинг стран по уровню развития инноваций / ВОИС

Страны в рейтинге разделили с помощью цветовой гаммы: лучший показатель – ярко зеленый (от 1 до 33); далее – светло зеленый (от 34 до 66); следующая ступень – голубой (от 67 до 99); последний – синий (от 100 до 132).

По такой системе оценки, позиция Украины - 55. По показателю развития институций Киев занял 100-е место, человеческого капитала и исследований – 47, инфраструктуры – 77, сложности рынка – 104, легкости ведения бизнеса – 48.

Глобальный индекс инноваций – как формируется

Индекс базируется на большом объеме данных – аналитики собирают 80 показателей из международных государственных и частных источников.

GII 2023 – это среднее значение двух субиндексов. Подиндекс инновационного вклада измеряет отрасли экономики, способствующие инновационной деятельности, и производит оценку по следующим показателям: институции, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, сложность рынка и легкость ведения бизнеса. Второй подиндекс фиксирует фактические результаты инновационной деятельности в экономике по следующим критериям: технологические и творческие результаты.

Автор:
Вита Молодан