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Лидеры инновационного мира: топ-10 стран, формирующих будущее
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) обновила Глобальный индекс инноваций (GII) за 2023 год. Аналитики проанализировали 132 страны – рейтинг возглавила Швейцария.
- Рейтинг самых инновационных стран
- Украина в рейтинге стран по инновациям
- Глобальный индекс инноваций – как формируется
Комментируя список, эксперты ВОИС отметили, что хотя инновации продолжают развиваться, пандемия коронавируса и война в Украине повлияли на рейтинг, поскольку ряд экономик и отраслей "серьезно пострадали".
Рейтинг самых инновационных стран
- Швейцария;
- Швеция;
- США;
- Великобритания;
- Сингапур;
- Финляндия;
- Нидерланды;
- Германия;
- Дания;
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Республика Корея.
В 2023 году Швейцария снова возглавила рейтинг с результатом 67,6 из 100. Это уже в 13-й раз, когда страну признали мировым лидером в сфере инноваций. Швеция заняла второе место, а закрыли тройку лидеров США.
Китай системно поднимается в рейтинге инноваций
Исследователи обращают внимание на Китай, занявший 12 строчку в рейтинге стран по развитию инноваций. Пекин поднялся с 14 в 2020 и 2019 и 17 места в 2018 году. Китай также получил звание наиболее инновационной страны с доходом выше среднего, опередив Малайзию и Болгарию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украина в рейтинге стран по инновациям
Аналитики фиксируют, что в Европе сконцентрировано самое большое количество стран-лидеров по развитию инноваций. Среди топ-25 – 16 европейских.
Страны в рейтинге разделили с помощью цветовой гаммы: лучший показатель – ярко зеленый (от 1 до 33); далее – светло зеленый (от 34 до 66); следующая ступень – голубой (от 67 до 99); последний – синий (от 100 до 132).
По такой системе оценки, позиция Украины - 55. По показателю развития институций Киев занял 100-е место, человеческого капитала и исследований – 47, инфраструктуры – 77, сложности рынка – 104, легкости ведения бизнеса – 48.
Глобальный индекс инноваций – как формируется
Индекс базируется на большом объеме данных – аналитики собирают 80 показателей из международных государственных и частных источников.
GII 2023 – это среднее значение двух субиндексов. Подиндекс инновационного вклада измеряет отрасли экономики, способствующие инновационной деятельности, и производит оценку по следующим показателям: институции, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, сложность рынка и легкость ведения бизнеса. Второй подиндекс фиксирует фактические результаты инновационной деятельности в экономике по следующим критериям: технологические и творческие результаты.