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Лідери інноваційного світу: топ-10 країн, які формують майбутнє

Топ найінноваційніших країн світу
Україна зайняла 55 місце в рейтингу найінноваційніших країн світу / Фото: ua.depositphotos.com

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) оновила Глобальний індекс інновацій (GII) 2023 року. Аналітики проаналізували 132 країни - рейтинг очолила Швейцарія.

Коментуючи список, експерти ВОІВ зазначили, що хоча інновації продовжують розвиватися, пандемія коронавірусу та війна в Україні вплинули на рейтинг, оскільки низка економік і галузей “серйозно постраждали”.

Рейтинг найінноваційніших країн  

  1. Швейцарія;
  2. Швеція;
  3. США;
  4. Великобританія;
  5. Сінгапур;
  6. Фінляндія;
  7. Нідерланди;
  8. Німеччина;
  9. Данія;
  10. Республіка Корея.
Фото 2 — Лідери інноваційного світу: топ-10 країн, які формують майбутнє
Інфографіка: Statista

У 2023 році Швейцарія знову очолила рейтинг із результатом 67,6 із 100. Це вже 13-й раз, коли країну визнали світовим лідером у сфері інновацій. Швеція зайняла друге місце, а закрили трійку лідерів США.

Китай системно піднімається в рейтингу інновацій

Дослiдники звертають увагу на Китай, який зайняв 12 сходинку в рейтингу країн за розвитком інновацій. Пекін піднявся з 14 у 2020 і 2019 роках і 17 місця у 2018 році. Китай також отримав звання найбільш інноваційної країни з доходом вище середнього, випередивши Малайзію і Болгарію.

Україна в рейтингу країн за інноваціями

Аналітики фіксують, що в Європі сконцентрована найбільша кількість країн-лідерів за розвитком інновацій. Серед топ-25 – загалом 16 є європейськими. 

Топ найінноваційніших країн світу Топ найінноваційніших країн світу
Топ найінноваційніших країн світу
Рейтинг країн за рівнем розвитку інновацій / ВОІВ
Топ найінноваційніших країн світу
Рейтинг країн за рівнем розвитку інновацій / ВОІВ

Країни в рейтингу розділили з допомогою кольорової гамми: найкращий показник - яскраво зелений (від 1 до 33); далі - світло зелений (від 34 до 66); наступний щабель - блакитний (від 67 до 99); останній - синій (від 100 до 132).

За такою системою, середня позиція України - 55. За показником розвитку інституції Київ зайняв 100-те місце, людського капіталу і досліджень - 47, інфраструктури - 77, складності ринку - 104, легкості ведення бізнесу - 48. 

Глобальний індекс інновацій - як формується 

Індекс базується на великому обсязі даних – аналітики збирають 80 показників з міжнародних державних і приватних джерел.

GII 2023 - це середнє значення двох субіндексів. Підіндекс інноваційного вкладу вимірює галузі економіки, які сприяють інноваційній діяльності, і проводить оцінку за такими показниками: інституції, людський капітал і дослідження, інфраструктура, складність ринку та легкість ведення бізнесу. Другий підіндекс фіксує фактичні результати інноваційної діяльності в економіці за такими критеріями: технологічні та творчі результати. 

Автор:
Віта Молодан