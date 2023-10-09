Лідери інноваційного світу: топ-10 країн, які формують майбутнє

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) оновила Глобальний індекс інновацій (GII) 2023 року. Аналітики проаналізували 132 країни - рейтинг очолила Швейцарія.

Коментуючи список, експерти ВОІВ зазначили, що хоча інновації продовжують розвиватися, пандемія коронавірусу та війна в Україні вплинули на рейтинг, оскільки низка економік і галузей “серйозно постраждали”.

Рейтинг найінноваційніших країн

Швейцарія; Швеція; США; Великобританія; Сінгапур; Фінляндія; Нідерланди; Німеччина; Данія; Республіка Корея.



Інфографіка: Statista

У 2023 році Швейцарія знову очолила рейтинг із результатом 67,6 із 100. Це вже 13-й раз, коли країну визнали світовим лідером у сфері інновацій. Швеція зайняла друге місце, а закрили трійку лідерів США.

Китай системно піднімається в рейтингу інновацій

Дослiдники звертають увагу на Китай, який зайняв 12 сходинку в рейтингу країн за розвитком інновацій. Пекін піднявся з 14 у 2020 і 2019 роках і 17 місця у 2018 році. Китай також отримав звання найбільш інноваційної країни з доходом вище середнього, випередивши Малайзію і Болгарію.

Україна в рейтингу країн за інноваціями

Аналітики фіксують, що в Європі сконцентрована найбільша кількість країн-лідерів за розвитком інновацій. Серед топ-25 – загалом 16 є європейськими.

Рейтинг країн за рівнем розвитку інновацій / ВОІВ Рейтинг країн за рівнем розвитку інновацій / ВОІВ

Країни в рейтингу розділили з допомогою кольорової гамми: найкращий показник - яскраво зелений (від 1 до 33); далі - світло зелений (від 34 до 66); наступний щабель - блакитний (від 67 до 99); останній - синій (від 100 до 132).

За такою системою, середня позиція України - 55. За показником розвитку інституції Київ зайняв 100-те місце, людського капіталу і досліджень - 47, інфраструктури - 77, складності ринку - 104, легкості ведення бізнесу - 48.

Глобальний індекс інновацій - як формується

Індекс базується на великому обсязі даних – аналітики збирають 80 показників з міжнародних державних і приватних джерел.

GII 2023 - це середнє значення двох субіндексів. Підіндекс інноваційного вкладу вимірює галузі економіки, які сприяють інноваційній діяльності, і проводить оцінку за такими показниками: інституції, людський капітал і дослідження, інфраструктура, складність ринку та легкість ведення бізнесу. Другий підіндекс фіксує фактичні результати інноваційної діяльності в економіці за такими критеріями: технологічні та творчі результати.