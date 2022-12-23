Из-за атак на энергосистему промышленное производство упало на 70%

Ракетные обстрелы и ограничения подачи электроэнергии повлекли за собой значительное падение промышленного производства в Украине, которое в четвертом квартале составляет в среднем 70%.

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Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина.

"Падение реального производства в четвертом квартале в среднем достигает 70%. В некоторых случаях 80-90%, в некоторых – 50%. В зависимости от ситуации в конкретном регионе и схемы подключения того или иного предприятия в зависимости от его критичности для экономики", – заявил Шурма.

По его словам, есть некоторые предприятия, которые являются критическими для экономики. К примеру, добыча угля.

"Если в текущих условиях еще ограничивать электроэнергию на добычу угля, мы просто зайдем в спираль", – сообщил он и добавил, что нефтедобыча, нефтепереработка – это тоже предприятия из этой группы.

"Отдельные кластеры экономики, имеющие действительно большое военное значение и обеспечивающие стабильность, мы отделили и пытаемся их поменьше ограничивать. А общая ситуация очень сложная. Это точно более 50% по четвертому кварталу в промышленном кластере", - рассказал замглавы Офиса президента.

Он считает, что падение экономики будет более серьезным, чем прогнозировалось ранее.

"Моя личная позиция, что цифры будут намного хуже, чем были ожидания в предыдущем квартале. Насколько именно, думаю, не стоит сейчас играть в догадки будет это 3, 5 или 7 процентных пунктов", - сказал Шурма.

Напомним, по оценкам Министерства экономики, падение ВВП по итогам 2022 года составит 33,2%.

Ранее инвесткомпания Dragon Capital ухудшила прогноз спада реального ВВП в текущем году на 2 п.п. – до 32% и сохранила прогноз по его снижению в 2023 году еще на 5%.