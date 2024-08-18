Кабмин планирует отказаться от понятия прожиточного минимума — Минсоцполитики

Правительство планирует упразднить понятие прожиточного минимума, чтобы улучшить социальную систему и экономику. Вместо этого будет введена специальная социальная выплата, которая будет определяться индивидуально. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Размер этой выплаты будет определяться с учетом таких факторов как состав семьи, размер домохозяйства и других факторов.



"Мы хотим уйти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и т.д. Для нас очень важно это разъединить", – сообщила Жолнович.

Она добавила, что текущий прожиточный минимум не отвечает современным условиям и недостаточен: с 1 января этого года он составляет 3023 гривны для трудоспособных лиц, 2563 гривны для детей до шести лет, 3196 гривен для детей от 6 до 18 лет и 2361 гривну для лиц с утратой трудоспособности.

Напомним, что в бюджете Украины на 2025 год не предусмотрено повышение прожиточного минимума, минимальной пенсии и минимальной зарплаты. Добавим, что минимальная зарплата в Украине составляет 8000 гривен.

В то же время, согласно данным Всемирного банка, почти треть украинцев живет за чертой бедности. Полномасштабное вторжение России увеличило число бедных украинцев на 1,8 миллиона по сравнению с 2020 годом, что составляет примерно 29% от общей численности населения.

По информации банка, в прошлом году около 9 миллионов украинцев жило в бедности при общем числе населения около 32 миллионов. Рост уровня бедности обусловлен снижением занятости, поскольку более пятой части взрослого населения, работавшего до войны, потеряла работу.

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