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Кабмин предлагает увеличить расходы на оборону на 387 млрд грн до конца года
Кабинет Министров Украины предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны", - отметил он.
Так, правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд грн.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования, в том числе за счет печатания денег", - отметил Железняк.
По его словам, увеличить оборонный бюджет планируется по следующим направлениям
- Минобороны – на 365,2 млрд грн;
- МВД – на 12,9 млрд грн;
- СБУ – на 3,7 млрд грн;
- УГО – на 600 млн грн;
- Служба внешней разведки – на 45 млн грн;
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ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;
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Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн.
Железняк также сообщил, что соответствующий законопроект №8126 уже зарегистрирован в Верховной Раде.
Напомним, Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.
По его словам, в этом году расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в четыре раза, а с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность.