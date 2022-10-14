Кабмин предлагает увеличить расходы на оборону на 387 млрд грн до конца года

Кабинет Министров Украины предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны", - отметил он.

Так, правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд грн.

"Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования, в том числе за счет печатания денег", - отметил Железняк.

По его словам, увеличить оборонный бюджет планируется по следующим направлениям

Минобороны – на 365,2 млрд грн;

МВД – на 12,9 млрд грн;

СБУ – на 3,7 млрд грн;

УГО – на 600 млн грн;

Служба внешней разведки – на 45 млн грн;

ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;



Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн.



Железняк также сообщил, что соответствующий законопроект №8126 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.

По его словам, в этом году расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в четыре раза, а с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность.