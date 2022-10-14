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Экономика
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Кабмин предлагает увеличить расходы на оборону на 387 млрд грн до конца года

Кабмин предлагает увеличить расходы на оборону на 387 млрд грн до конца года

Кабинет Министров Украины предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд грн за счет внутренних заимствований.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Бюджет в этом году будет снова изменен. Уже в 8-й раз с начала войны", - отметил он.

Так, правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд грн.

"Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования, в том числе за счет печатания денег", - отметил Железняк.

По его словам, увеличить оборонный бюджет планируется по следующим направлениям

  • Минобороны – на 365,2 млрд грн;
  • МВД – на 12,9 млрд грн;
  • СБУ – на 3,7 млрд грн;
  • УГО – на 600 млн грн;
  • Служба внешней разведки – на 45 млн грн;
  • ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;
  • Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн.

Железняк также сообщил, что соответствующий законопроект №8126 уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Напомним, Верховная Рада утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, около 50% государственного бюджета на 2023 год будут направлены на сектор безопасности и обороны.

По его словам, в этом году расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в четыре раза, а с каждой бюджетной гривны 50 копеек уйдет на армию и безопасность.

Автор:
Светлана Манько