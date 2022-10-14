Кабмін пропонує збільшити витрати на оборону на 387 млрд грн до кінця року

Кабінет міністрів України пропонує збільшити військові видатки в цьому році на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх запозичень.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Бюджет цього року буде знову змінений. Вже 8-ий раз з початку війни", - зазначив він.

Так, Уряд пропонує збільшити військові видатки в цьому році на 387 млрд грн .

"Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення, у тому числі за рахунок друку грошей", - зауважив Железняк.

За його словами, збільшити оборонний бюджет планується за такими напрямками:

Міноборони - на 365,2 млрд грн;

МВС - на 12,9 млрд грн;

СБУ - на 3,7 млрд грн;

УДО - на 600 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки - на 45 млн грн;

ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн;



Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн.



Железняк також повідомив, що відповідний закон № 8126 вже зареєстрований у Верховній Раді.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, майже 50% державного бюджету на 2023 рік буде направлено на сектор безпеки та оборони.

За його словами, у цьому році витрати на безпеку та оборону зростуть більш ніж у чотири рази, а з кожної бюджетної гривні 50 копійок піде на армію та безпеку.