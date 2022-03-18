Как сохранить сбережения: что делать с гривней в ситуации тотальной неопределенности

На сегодняшний день украинцы оказались перед угрозой обесценивания своих гривневых сбережений. Это объективная угроза, возникшая из-за войны, нанесенного ею колоссального ущерба и замирания экономики Украины. Финансисты вынуждены прогнозировать как удешевление национальной валюты, то есть девальвацию, так и инфляцию, которую мы уже наблюдаем. Delo.ua выяснило у экспертов, как вести себя в этой сложной ситуации и по возможности сохранить свои сбережения.

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В первую очередь эксперты утверждают, что непосредственно риск девальвации сейчас не так велик. В комментарии Delo.ua директор департамента казначейства Юнекс Банка Анна Золотько утверждает, что уже сейчас можно назвать факторы, работающие в поддержку курса гривни.

"Тот объем международной финансовой помощи, который уже сейчас предоставляется нашей стране, и разговоры о создании международного фонда обновления Украины с последующей передачей ей средств с высокой вероятностью в среднесрочной перспективе вполне могут сделать платежный баланс профицитным", – объясняет она.

Это уменьшает риск существенной и длительной девальвации нацвалюты. Конечно, финансисты признают, что, вероятно, сложные экономические условия, разорванные цепочки поставки, риск существенного снижения урожая и другие негативные факторы не позволят Украине полностью избежать турбулентности на валютном рынке. Но ресурсы для стабилизации курсовых колебаний у страны будут. Другое дело – инфляция.

"От чего на самом деле следует спасать сбережения, причем не только гривневые, так это от инфляции. Те же факторы (меньший урожай, разрыв цепочек поставок и т.п.) уже повлекли за собой существенный рост цен на большинство биржевых товаров. Особенно из энергетического и продовольственного секторов", – прогнозирует Анна Золотько.

Она обращает внимание на то, что индекс продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по итогам февраля уже обновил исторический максимум и за месяц вырос на 3,9%. Значительно подорожали энергоресурсы. Не может быть никаких сомнений, что это приведет к существенному ускорению инфляции по всему миру, а значит, и в Украине.

"Инфляция и до российского нападения на Украину была немалой. В таких условиях банковский вклад или покупка ОВГЗ является вполне неплохим вариантом, по крайней мере, уменьшить потери от инфляции. К тому же такая стратегия существенно поможет экономике страны и способности дать отпор агрессору", – добавляет эксперт.

По данным Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, UIRD), на 17 марта средняя доходность гривневых депозитов сроком на 12 месяцев составляет 8,5% годовых, по депозитам в долларах США и евро – 0,77 и 0,28% годовых соответственно. Отметим, что на практике можно встретить предложения банков разместить гривню под 10-13% годовых.

Относительно ОВГЗ. Минфин 15 марта провел последний аукцион, где предложил 2-месячные облигации по ставке 10%, военные в гривне со ставкой 11% и военные в долларе со ставкой 3,7%. Для сравнения: в феврале 2022 года, согласно данным НБУ, потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 10,7% (с 10% в январе).

Таким образом, доходность депозитов сегодня едва перекрывает, а облигаций практически совпадает с официальным уровнем инфляции.

Что касается депозитов, то украинцы с начала войны сняли с гривневых счетов 35,5 млрд грн. Такие цифры озвучил глава совета НБУ Богдан Данилишин. Но он добавил, что даже в условиях оттока гривни во внебанковское наличное обращение избыток ликвидности помогает банкам беспрепятственно выполнять платежные функции.

Что касается выгодности инвестиций в золото и криптовалюту, то делать прогнозы эксперты пока опасаются: слишком много переменных, чтобы говорить о будущей стоимости этих активов. К примеру, стоимость золота будет зависеть от Пекина.

Речь идет о том, согласится ли Китай приобрести золотовалютные резервы России. Все такие сделки обычно проводятся тайно, чтобы не влиять на стоимость актива. О результате сделок, ценах, объемах сообщают постфактум. Но Китай, желая приобрести российские ЗВР как можно дешевле, может спровоцировать утечку информации, чтобы стоимость золота на мировых рынках упала.

Логика проста: если Китай намекнет миру о намерении приобрести российские ЗВР, другие продавцы драгметалла могут снизить стоимость золота, чтобы выдержать конкуренцию с Россией. Но даже здесь ведущие эксперты путаются в гипотезах, справедливо обращая внимание, что на цену золота будет аналогично влиять и политика ФРС США по ключевой ставке.

Вывод: по такому сценарию очень высока вероятность того, что цена золота на международном рынке может обвалиться. Во-первых, из-за резкого увеличения предложения металла, во-вторых, из-за очевидного желания покупателя сбить цену перед крупной сделкой.

Справка: сейчас цена золота составляет $ 1,941 за тройскую унцию (с начала года стоимость выросла почти на 80%). Впрочем, стоимость металла с начала войны (с 24 февраля) в Украине ведет себя крайне нестабильно. Пик был достигнут 8 марта ( $ 2,039), после чего началась коррекция.

По данным tradingview.com. Цена в $ за 1 тройскую унцию.

Ценники криптовалют в долларах США тоже ведут себя крайне нестабильно.

На ночь 18 марта стоимость Bitcoin достигла 1,222 млн грн ($41,8 тыс.). Для сравнения: к началу года криптовалюта стоила чуть больше 1,3 млн грн ($40,5 тыс.). Пик с начала года пришелся на 1 марта – 1,333 млн грн ($44,4 тыс.).

По данным KUNA. Цена BTC/USD

Выиграть можно благодаря знакомым за границей

Банковские вклады и покупка облигаций внутреннего государственного займа, о которых говорит Анна Золотько, являются способами сохранения средств, которые были доступны и до российского вторжения. Но традиционно люди для сохранения сбережений предпочитали покупать валюту. И именно этой возможности официально по решению НБУ сейчас нет. Однако у граждан появился еще один путь подстраховать себя финансово. Способ, который подсказала сама война.

Воспользоваться им могут те, у кого есть доверенные люди за рубежом. Как правило, члены семей и выехавшие из Украины знакомые, спасающиеся от боевых действий. Украинцы, оставшиеся дома, могут переслать этим людям гривню (сейчас – без комиссий), чтобы они сняли ее в виде наличных денег за рубежом, пользуясь выгодным курсом.

Снимать средства можно в местной национальной валюте – злотых, кронах, евро, долларах и т.д. К примеру, фактический курс евро на данный момент в ЕС при таком снятии составляет 33,4 грн/€, а официальный курс НБУ фиксированный — 33,17 грн/€. Проблем с тем, чтобы потом перевезти эту конвертируемую наличность в Украину, не должно быть. Такие операции вполне легальны.

На всякий случай стоит просто сделать перед пересечением границы распечатку выписки с карты, что станет подтверждением легального получения средств. Правда, стоит еще помнить, что если переводы за границу поступают на счет в банке, физическое лицо может ежедневно снимать эквивалент 30 тыс. грн (чуть больше $ 1 тыс.).

В случае, если впоследствии гривня в Украине обесценится и товары подскочат в цене, привезенную из-за границы наличную иностранную валюту можно будет заново обменять здесь уже по новому курсу, получив дополнительную выгоду.