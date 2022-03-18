Як вберегти заощадження: що робити з гривнею у ситуації тотальної невизначеності

На сьогоднішній день українці опинились перед загрозою знецінення своїх гривневих заощаджень. Це об'єктивна загроза, що виникла через війну, спричинені нею колосальні збитки та завмирання економіки України. Фінансисти вимушені прогнозувати як здешевшання національної валюти, тобто девальвацію, так і інфляцію, яку ми вже спостерігаємо. Delo.ua з'ясовувало у експертів, як поводитися у цій складній ситуації та по можливості зберегти свої заощадження.

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Насамперед експерти стверджують, що саме ризик девальвації зараз не такий великий. У коментарі Delo.ua директор департаменту казначейства Юнекс Банку Ганна Золотько стверджує, що вже зараз можна назвати фактори, які працюють на підтримку курсу гривні.

"Той обсяг міжнародної фінансової допомоги, який вже зараз надається нашій країні, та розмови про створення міжнародного фонду відновлення України з подальшою передачею їй коштів з високою ймовірністю у середньостроковій перспективі цілком можуть зробити платіжний баланс профіцитним", – пояснює вона.

Це зменшує ризики суттєвої та тривалої девальвації нацвалюти. Звичайно, фінансисти визнають, що вірогідно складні економічні умови, розірвані ланцюжки постачання, ризик суттєвого зниження врожаю та інші негативні фактори не дозволять Україні повністю уникнути турбулентності на валютному ринку. Але ресурси для стабілізації курсових коливань у країни будуть. Інша справа — інфляція.

"Від чого насправді слід рятувати заощадження, причому не тільки гривневі, так це від інфляції. Ті ж самі чинники (менший врожай, розрив ланцюжків постачання тощо) вже спричинили суттєве зростання цін на більшість біржових товарів. Особливо з енергетичного та продовольчого секторів", – прогнозує Ганна Золотько.

Вона звертає увагу на те, що індекс продовольчих цін ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) за підсумками лютого вже оновив історичний максимум та лише за місяць зріс на 3,9%. Суттєво подорожчали енергоресурси. Не може бути жодних сумнівів, що це призведе до суттєвого прискорення інфляції в усьому світі, а отже й в Україні.

"Інфляція й до російського нападу на Україну була чималою. За таких умов банківський вклад або купівля ОВДП є цілком непоганим варіантом принаймні зменшити втрати від інфляції. До того ж така стратегія суттєво допоможе економіці країні та спроможності дати відсіч агресору", – додає експерт.

За даними Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, UIRD), на 17 березня середня дохідність гривневих депозитів строком на 12 місяців складає 8,5% річних, за депозитами у доларах США та євро – 0,77 та 0,28% річних відповідно. Зазначимо, шо на практиці можна зустріти пропозиції банків розмістити гривню під 10-13% річних.

Стосовно ОВДП. Мінфін 15 березня провів останній аукціон, де запропонував 2-місячні облігації по ставці 10%, військові у гривні при ставці у 11% і військові у доларі зі ставкою 3,7%. Для порівняння: у лютому 2022 року, згідно з даними НБУ, споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 10,7% (з 10% у січні).

Таким чином, дохідність депозитів сьогодні ледве перекриває, а облігацій практично збігається з офіційним рівнем інфляції.

Щодо депозитів, то українці з початку війни зняли з гривневих рахунків 35,5 млрд грн. Такі цифри озвучив голова ради НБУ Богдан Данилишин. Але він додав, що навіть в умовах відпливу гривні у позабанківський готівковий обіг надлишок ліквідності допомагає банкам безперешкодно виконувати платіжні функції.

Що ж стосується вигідності інвестицій у золото і криптовалюту, то робити прогнози експерти поки остерігаються: занадто багато чинників, щоб говорити про майбутню вартість цих активів. Наприклад, вартість золота буде залежати від Пекіну.

Йдеться про те, чи погодиться Китай придбати золотовалютні резерви (ЗВР) Росії. Усі такі угоди, як правило, проводяться таємно, аби не вплинути на вартість активу. Про результат угод, ціни, об’єми повідомляють постфактум. Але Китай, бажаючи придбати російські ЗВР якомога дешевше, може спровокувати витік інформації, щоб вартість золота на світових ринках впала.

Логіка проста: якщо Китай натякне світові про намір придбати російські ЗВР, інші продавці дорогоцінного металу можуть знизити вартість золота, щоб витримати конкуренцію з Росією. Але навіть тут провідні експерти плутаються у гіпотезах, справедливо звертаючи увагу, що на ціну золота аналогічно впливатиме і політика ФРС США щодо ключової ставки.

Висновок: за таким сценарієм дуже висока вірогідність того, що ціна золота на міжнародному ринку може обвалитися. По-перше, через різке збільшенні пропозиції металу, по-друге, через очевидне бажання покупця збити ціну перед великою угодою.

Довідково: як видно на графіку нижче, наразі ціна золота складає $1,941 за тройську унцію (з початку року вартість зросла майже на 80%). Втім, вартість металу з початку тієї ж війни в Україні поводиться вкрай нестабільно. Піку було досягнуто 8 березня ($2,039), опісля чого почалася корекція.

За даними tradingview.com. Ціна у $ за 1 трійську унцію.

Цінники криптовалют у доларах США також поводять себе вкрай нестабільно.

На ніч 18 березня вартість Bitcoin досягла 1,222 млн грн ($41,8 тис.). Для порівняння: на початок року криптовалюта коштувала трохи більше –1,3 млн грн ($40,5 тис.). Пік з початку року прийшовся на 1 березня – 1,333 млн грн ($44,4 тис.).

За даними KUNA. Ціна BTC/USD

Виграти можна завдяки знайомим за кордоном

Банківські вклади та купівля облігацій внутрішньої державної позики, про які каже Ганна Золотько, є способами збереження коштів, що були доступними і до російського вторгнення. Але традиційно люди для збереження заощаджень намагалися купити валюту. І саме цієї можливості офіційно за рішенням НБУ зараз немає. Проте у громадян з'явився ще один шлях підстрахувати себе фінансово. Спосіб, який підказала сама війна.

Скористатися ним можуть тільки ті, хто має довірених людей за кордоном. Як правило, членів родин та знайомих, що виїхали з України, рятуючись від бойових дій. Українці, що лишились вдома, можуть цим людям переслати гривню (зараз без комісій), аби вони зняли її у вигляді готівки за кордоном, користуючись вигідним курсом.

Знімати переслані кошти можна у місцевій національній валюті – злоті, крони, євро, долари тощо. Приміром, фактичний курс євро на даний момент у ЄС при такому знятті складає 33,4 грн/€, а офіційний курс НБУ фіксований — 33,17 грн/€. Проблем з тим, щоб потім перевезти цю конвертовану готівку в Україну, не має бути. Такі операції цілком легальні.

На всяк випадок варто просто зробити перед перетином кордону роздруківку виписки з картки, що стане підтвердженням легального отримання коштів. Правда, варто ще пам’ятати, що якщо перекази за кордон надходять на рахунок у банку, фізична особа може щоденно знімати еквівалент 30 тис. грн (трохи більше $1 тис.).

У випадку, якщо згодом гривня в Україні знеціниться і товари підскочать в ціні, привезену з-за кордону готівкову іноземну валюту можна буде наново обміняти тут вже за новим курсом, отримавши додаткову вигоду.