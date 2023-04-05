Какие компании смогли увеличить обороты в 2022 году: ТОП-3 отрасли

В 2022 году больше всего вырос оборот предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, поставок электроэнергии и газа. "Нафтогаз", АТБ и "Д.Трейдинг" возглавили топ украинских компаний по оборотам.

Об этом сообщила платформа Опендатабот, ссылаясь на данные Минцифры и Госстата о финансовой отчетности компаний за 2022 год.

Почти половина компаний в списке лидеров украинского бизнеса работают в сфере торговли: оптовой — 35% и розничной — 10%. На втором месте – предприятия, задействованные в сфере поставки электроэнергии и газа – их 17%.

"Топ украинских компаний по оборотам возглавляет "Нафтогаз", в тройку лидеров также попали АТБ и "Д.Трейдинг" — компания, продающая электроэнергию, газ, уголь и т.д. В перечень также попали такие компании, как Сильпо, WOG и ОККО", – подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что большинство компаний из перечня смогли увеличить собственную выручку за 2022 год по сравнению с 2021 годом. Мощный рост зафиксирован у бизнесов, работающих в отраслях:

поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (преимущественно государственные компании)

у части предприятий оптовой торговли (к которым относятся, в частности, сети АЗС);

компании по добыче угля, изготовлению металлопродукции и ее продажам.

За год больше всего выросли показатели таких компаний, как "Энергоатом", "Нефтегаз трейдинг", ОККО, "Укрспецэкспорт" и в нескольких региональных представительствах ДТЭК: "ПАВЛОГРАДУГОЛЬ" и "ЗАХІДЕНЕРГО".

А вот менее удачным был год у бизнесов, работающих в сфере наземного и трубопроводного транспорта и телекоммуникаций.

К тому же, значительные убытки понесла часть металлургических предприятий, уничтоженных в результате боевых действий.

Отметим, за первые два месяца 2023 года по сравнению с январем-февралем предыдущего года украинские предприятия черной металлургии в среднем уменьшили производство почти на 80%.

В целом, в 2022 году промышленное производство в Украине упало на 36,9%, хотя в 2021 году оно выросло на 1,9%.