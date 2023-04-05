Які компанії змогли збільшити обіги у 2022 році: ТОП-3 галузі

У 2022 році найбільше зріс обіг підприємств у сфері оптової та роздрібної торгівлі, постачання електроенергії та газу. “Нафтогаз”, АТБ та “Д.Трейдинг” очолили топ українських компаній за обігами.

Про це повідомила платформа Опендатабот, посилаючись на дані Мінцифри та Держстату про фінансову звітність компаній за 2022 рік.

Майже половина компаній у переліку лідерів українського бізнесу працюють у сфері торгівлі: оптової — 35% та роздрібної — 10%. На другому місці — підприємства, задіяні у сфері постачання електроенергії та газу — їх 17%.

"Топ українських компаній за обігами очолює "Нафтогаз", до трійки лідерів також потрапили АТБ та "Д.Трейдинг" — компанія, що продає електроенергію, газ, вугілля тощо. У перелік також потрапили такі компанії, як Сільпо, WOG та ОККО", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що переважна більшість компаній з переліку змогли збільшити власну виручку за 2022 рік у порівнянні з 2021 роком. Потужний рост зафіксовано у бізнесів, що працюють у галузях:

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (переважно державні компанії)

у частини підприємств оптової торгівлі (до яких належать, зокрема, мережі АЗС);

компанії з видобування вугілля, виготовлення металопродукції та її продажу.

За рік найбільше зросли показники таких компаній, як "Енергоатом", "Нафтогаз трейдинг", ОККО, "Укрспецекспорт" та у кількох регіональних представництв ДТЕК: "ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" та "ЗАХІДЕНЕРГО".

А ось менш вдалим був рік у бізнесів, що працюють у сферах наземного та трубопровідного транспорту й телекомунікацій.

До того ж, значних збитків зазнала частина металургійних підприємств, знищених внаслідок бойових дій.

Зазначимо, за перші два місяці 2023 року в порівнянні з січнем-лютим попереднього року українські підприємства чорної металургії в середньому зменшили виробництво майже на 80%.

Загалом у 2022 році промислове виробництво в Україні впало на 36,9%, хоч у 2021 році воно зросло на 1,9%.