В Нацбанке спрогнозировали, сколько людей покинет Украину в 2024-2025 годах

В 2024-2025 годах ожидается значительный отток украинских мигрантов за границу. Это связано с ухудшением энергетической ситуации и медленной нормализацией экономических условий. В частности, прогнозируется, что страну покинут около 400 тысяч человек в 2024 году и еще 300 тысяч в 2025 году. Эта динамика ухудшена по сравнению с апрельским инфляционным отчетом.

Об этом говорится в июльском инфляционном отчете Национального банка.

Основными причинами оттока населения в НБУ называют значительные разрушения украинской энергетической системы, длительные отключения электроэнергии и высокие риски безопасности.

Частые отключения оказывают негативное влияние на быт и производственные процессы, что снижает экономическую активность и спрос на рабочую силу, усиливая миграционные настроения.

Возвращение мигрантов прогнозируется на 2026 год, когда ожидается, что около 400 тысяч человек постепенно вернутся в Украину. Однако адаптация на новом месте жительства за границей может сдерживать этот процесс, особенно из-за сложных условий в Украине, в частности из-за перебоев с энергоснабжением.

Отток населения из страны влечет негативные риски для экономики, которые также включают возможное углубление интеграции украинских мигрантов в странах пребывания, что может привести к объединению семей за рубежом.

Это повлияет на предложение рабочей силы в Украине и потребительский спрос, что будет сдерживать рост ВВП. Изменения в структуре экономики и повышение потребностей в квалифицированной рабочей силе могут стимулировать рост зарплат выше роста производительности в некоторых секторах.

Однако быстрое восстановление жилья, инфраструктуры и создание новых рабочих мест благодаря оживлению экономики могут способствовать более активному возвращению мигрантов.

Согласно исследованию Gradus, 64% украинских мигрантов не смогли адаптироваться к жизни в странах временного пребывания и намерены вернуться в Украину, хотя еще не определились с точными сроками. Больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании (70%) или временно безработные (68%).

Согласно опросу, основными причинами, побуждающими украинцев покидать свою страну, является угроза собственной жизни и здоровью или здоровью близких (76%), возможна оккупация региона проживания (72%) и потеря или отсутствие жилья (63%).

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