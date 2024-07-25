Большинство украинских мигрантов планируют вернуться домой, но не могут определиться со сроками – опрос

Согласно последним опросам, 64% украинских мигрантов не смогли адаптироваться к жизни в странах временного пребывания и намерены вернуться в Украину, хотя еще не определились с точными сроками.

Об этом говорится в исследовании Gradus.

Фактор адаптации оказывает значительное влияние на желание вернуться, о чем отметили 55% респондентов. Больше всего стремятся вернуться те мигранты, которые работают удаленно на украинские компании (70%) или временно безработные (68%).

Пережитый опыт агрессивного поведения со стороны резидентов стран временного пребывания также оказывает влияние на адаптацию: около четверти опрошенных (23%) сталкивались с агрессией.

Тем не менее, 60% мигрантов ощущают личную безопасность за рубежом, а 65% респондентов спокойны за безопасность своих детей, что становится важным сдерживающим возвращением.

По срокам возвращения большинство респондентов (62%) не готовы назвать точные даты.

"Неопределенность лежит в характере войны, поэтому ожидаемо, что и украинцы в Украине, и украинские мигранты не могут строить четких планов относительно возможной релокации за границу или возвращения на Родину. Но важно, что рядом с факторами безопасности и экономическими, усиливается и фактор перспектив" ”: желание иметь четкую картину будущего для своих детей все больше диктует их миграционные намерения.

Согласно исследованию, гарантированное стабильное трудоустройство является главным фактором возвращения 41% респондентов. Для 36% мигрантов важно наличие финансовой помощи в Украине на время возвращения, а для 33% — возможность получения или обустройства жилья в безопасных регионах Украины.

Около четверти опрошенных (27%) готовы вернуться в Украину в случае усиления противовоздушной обороны страны.

Что побуждает украинцев покидать страну

Согласно опросу, основными причинами, побуждающими украинцев покидать свою страну, является угроза собственной жизни и здоровью или здоровью близких (76%), возможна оккупация региона проживания (72%) и потеря или отсутствие жилья (63%).

Не менее важной причиной миграции является неуверенность в будущем для своих детей (58%). В частности, родители детей до 18 лет чаще обдумывают возможность выезда из страны (48%) по сравнению с теми, кто не имеет детей (31%) или имеет детей, достигших совершеннолетия (30%).

В региональном разрезе наиболее склонны к релокации в случае ухудшения ситуации жители Киева (59%) и Восточной Украины (52%).

Добавим, что почти 70% опрошенных граждан Украины верят в то, что Украина способна восстановить экономический потенциал после победы и сможет выйти на тот социально-экономический уровень развития, который был до начала российской агрессии. Более половины опрошенных готовы приобщиться к восстановлению из-за трудоустройства.

Опрос проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении/онлайн-платформе Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет. Размер выборки: 656 респондентов.

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