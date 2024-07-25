Більшість українських мігрантів планують повернутися додому, але не можуть визначитися з термінами - опитування

Згідно з останніми опитуваннями, 64% українських мігрантів не змогли адаптуватися до життя в країнах тимчасового перебування і мають намір повернутися до України, хоча ще не визначилися з точними термінами.

Про це йдеться в дослідженні Gradus.

Фактор адаптації значно впливає на бажання повернутися, про що зазначили 55% респондентів. Найбільше прагнуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово безробітними (68%).

Пережитий досвід агресивної поведінки з боку резидентів країн тимчасового перебування також впливає на адаптацію: близько чверті опитаних (23%) зіштовхувалися з агресією.

Проте, 60% мігрантів відчувають особисту безпеку за кордоном, а 65% респондентів спокійні за безпеку своїх дітей, що стає важливим стримуючим фактором для повернення.

Щодо термінів повернення, більшість респондентів (62%) не готові назвати точні дати.

"Невизначеність лежить в характері війни, тож очікувано, що і українці в Україні, і українські мігранти не можуть будувати чітких планів щодо можливої релокації за кордон чи повернення на Батьківщину. Але важливо, що поруч з безпековими і економічними факторами, посилюється і чинник “перспектив”: бажання мати чітку картину майбутнього для своїх дітей все більше диктує їхні міграційні наміри. І на це варто звертати увагу і бізнесу при побудові своїх комунікацій, і державі", - зазначила засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research, соціологиня Євгенія Близнюк.

Згідно з дослідженням, гарантоване стабільне працевлаштування є головним фактором для повернення 41% респондентів. Для 36% мігрантів важливою є наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення, а для 33% — можливість отримання чи облаштування житла в безпечних регіонах України.

Близько чверті опитаних (27%) готові повернутися в Україну у разі посилення протиповітряної оборони країни.

Що спонукає українців покидати країну

Згідно з опитуванням, основними причинами, що спонукають українців залишати свою країну, є загроза власному життю і здоров’ю чи здоров’ю близьких (76%), можлива окупація регіону проживання (72%) та втрата чи відсутність житла (63%).

Не менш важливою причиною міграції є невпевненість щодо майбутнього для своїх дітей (58%). Зокрема, батьки дітей віком до 18 років частіше обдумують можливість виїзду з країни (48%), порівняно з тими, хто не має дітей (31%) або має дітей, які досягли повноліття (30%).

В регіональному розрізі, найбільш схильними до релокації у разі погіршення ситуації є мешканці Києва (59%) та Східної України (52%).

Додамо, майже 70% опитаних громадян України вірять у те, що Україна здатна відновити економічний потенціал після перемоги і зможе вийти на той соціально-економічний рівень розвитку, який був до початку російської агресії. Більше половини опитаних готові долучитися до відновлення через працевлаштування.

Опитування проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку/онлайн-платформі Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років. Розмір вибірки: 656 респондентів.

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