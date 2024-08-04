В Нацбанку спрогнозували, скільки людей покине України у 2024-2025 роках

У 2024–2025 роках очікується значний відтік українських мігрантів за кордон. Це пов'язано з погіршенням енергетичної ситуації та повільною нормалізацією економічних умов. Зокрема, прогнозується, що країну залишать близько 400 тисяч осіб у 2024 році та ще 300 тисяч у 2025 році. Ця динаміка погіршена порівняно з квітневим інфляційним звітом.

Про це йдеться у липневому інфляційному звіті Національного банку України.

Основними причинами відтоку населення в НБУ називають значні руйнування української енергетичної системи, тривалі відключення електроенергії та високі безпекові ризики.

Часті відключення негативно впливають на побут та виробничі процеси, що знижує економічну активність і попит на робочу силу, посилюючи міграційні настрої.

Повернення мігрантів прогнозується на 2026 рік, коли очікується, що близько 400 тисяч осіб поступово повернуться в Україну. Проте, адаптація на новому місці проживання за кордоном може стримувати цей процес, особливо через складні умови в Україні, зокрема через перебої з енергопостачанням.

Відтік населення з країни тягне за собою негативні ризики для економіки, які також включають можливе поглиблення інтеграції українських мігрантів у країнах перебування, що може призвести до об'єднання родин за кордоном.

Це впливатиме на пропозицію робочої сили в Україні та споживчий попит, що стримуватиме зростання ВВП. Зміни в структурі економіки та підвищення потреб у кваліфікованій робочій силі можуть стимулювати зростання зарплат вище за зростання продуктивності у деяких секторах.

Проте швидка відбудова житла, інфраструктури та створення нових робочих місць завдяки пожвавленню економіки можуть сприяти активнішому поверненню мігрантів.

Додамо, що згідно з дослідженням Gradus, 64% українських мігрантів не змогли адаптуватися до життя в країнах тимчасового перебування і мають намір повернутися до України, хоча ще не визначилися з точними термінами. Найбільше прагнуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або є тимчасово безробітними (68%).

Згідно з опитуванням, основними причинами, що спонукають українців залишати свою країну, є загроза власному життю і здоров’ю чи здоров’ю близьких (76%), можлива окупація регіону проживання (72%) та втрата чи відсутність житла (63%).

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