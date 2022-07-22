НБУ оценил, как снижение курса гривни отразится на ценах

В Национальном банке Украины считают, что установление официального курса гривны по отношению к доллару США на уровне 36,57 грн/долл. не будет оказывать значительного влияния на цены. Корректировка фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Это решение будет иметь лишь ограниченное влияние на инфляцию - около 2-3 процентных пунктов (п.п.) до годовых темпов роста цен, учитывая, что 0,6-0,8 п.п. из них будут представлять прямые и вторичные эффекты от повышение цен на горючее", - говорится в сообщении.

Влияние изменения уровня фиксации курса на инфляцию уже учтено в новом прогнозе НБУ. Корректировка фиксированного курса на 25% не означает равнозначного роста цен.

"Во-первых, в основе роста потребительских цен в первую очередь лежит не курсовый фактор, а другие причины. Это высокие мировые цены, рекордная инфляция в мире и последствия войны. Среди них: нарушение цепей поставки, меньшее предложение отдельных товаров, большие производственные затраты бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры и временная оккупация отдельных территорий нашей страны", – убеждены в НБУ.

В регуляторе подчеркивают, что курс на уровне 29,25 грн за 1 доллар США из-за изменения внутренней и внешней ситуации с момента его введения постепенно терял роль якоря в экономике.

"Это означает, что в цену импортируемых товаров еще до изменения уровня фиксации официального курса уже закладывался высший курс гривни к доллару США. Кроме того, часть импорта закупалась за счет наличной валюты, курс на которую также был выше официального", - отмечают в НБУ .

Также, в условиях низкого потребительского спроса из-за вызванного войной падения доходов населения импортеры и торговцы лишь частично могут перенести на цены рост себестоимости импортируемых товаров. Они будут вынуждены корректировать свою собственную маржу.

"В корзине потребительской инфляции вес преимущественно импортируемых товаров составляет около трети. Даже для этих товаров, как уже было отмечено выше, ценообразование не полностью обусловливается обменным курсом. В то же время ценообразование товаров и услуг отечественного производства значительно меньше зависит от курсового фактора. Именно поэтому перенос корректировки официального курса на инфляцию не будет полным. +25% к официальному курсу не означает равнозначного роста инфляции", – уверяют в НБУ.

Вместо этого фиксация официального курса гривны на новом более устойчивом уровне позволит Национальному банку и дальше удерживать контроль над развитием динамики цен.

"Это сохранит экономику от неконтролируемого подорожания товаров и услуг в среднесрочной перспективе. Кроме того, при новом фиксированном курсе внутренние производители и экспортеры будут иметь более конкурентные условия на рынке. Частичное замещение импортируемых товаров продукцией внутренних производителей будет способствовать восстановлению экономики и ее большей способности противостоять вызовам военного времени", – подчеркивают в регуляторе.

Отметим, НБУ 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.

Кроме того, НБУ принял ряд дополнительных мер по сбалансированию валютного рынка и поддержанию устойчивости экономики в условиях войны.