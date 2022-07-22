НБУ оцінив, як зниження курсу гривні позначиться на цінах

У Національному банку України вважають, що встановлення офіційного курсу гривні до долара США на рівні 36,57 грн/дол. не матиме значного впливу на ціни.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Це рішення матиме лише обмежений вплив на інфляцію – близько 2-3 відсоткових пунктів (в.п.) до річних темпів зростання цін, ураховуючи, що 0,6-0,8 в. п. із них становитимуть прямі та вторинні ефекти від підвищення цін на пальне", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вплив зміни рівня фіксації курсу на інфляцію вже враховано у новому прогнозі НБУ. Коригування фіксованого курсу на 25% не означає рівнозначного зростання цін.

"По-перше, в основі цьогорічного зростання споживчих цін насамперед лежить не курсовий фактор, а інші причини. Це високі світові ціни, рекордна інфляція в світі та наслідки війни. Серед них: порушення ланцюгів постачання, менша пропозиція окремих товарів, більші виробничі витрати бізнесу, фізичне руйнування виробничих потужностей та інфраструктури та тимчасова окупація окремих територій нашої країни", - переконані в НБУ.

У регуляторі підкреслюють, що курс на рівні 29,25 грн за 1 долар США через зміну внутрішньої та зовнішньої ситуації з часу його запровадження поступово втрачав роль якоря в економіці.

"Це означає, що в ціну імпортованих товарів ще до зміни рівня фіксації офіційного курсу вже закладався вищий курс гривні до долара США. Крім того, частина імпорту закуповувалася за рахунок готівкової валюти, курс на яку також був вищим за офіційний", - зазначають в НБУ.

Також, в умовах низького споживчого попиту через спричинене війною падіння доходів населення імпортери та торговці лише частково можуть перенести на ціни зростання собівартості імпортованих товарів. Натомість вони будуть змушені коригувати свою власну маржу.

"В кошику споживчої інфляції вага товарів, що переважно імпортуються, становить близько третини. Навіть для цих товарів, як уже було зазначено вище, ціноутворення не повністю обумовлюється обмінним курсом. Водночас ціноутворення товарів і послуг вітчизняного виробництва значно менше залежить від курсового чинника. Саме тому перенесення коригування офіційного курсу на інфляцію не буде повним. +25% до офіційного курсу не означає рівнозначного зростання інфляції", - запевняють в НБУ.

Натомість фіксація офіційного курсу гривні на новому стійкішому рівні дасть змогу Національному банку й надалі утримувати контроль над розвитком динаміки цін.

"Це збереже економіку від неконтрольованого подорожчання товарів та послуг у середньостроковій перспективі. Крім того, за нового фіксованого курсу внутрішні виробники та експортери матимуть конкурентніші умови на ринку. Часткове заміщення імпортованих товарів продукцією внутрішніх виробників сприятиме відновленню економіки та її більшій спроможності протистояти викликам воєнного часу", - підкреслюють у регуляторі.

Зазначимо, НБУ 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

Крім того, НБУ вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.