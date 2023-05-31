Нефть подешевела на фоне замедления спроса и ограничения госдолга США

31 мая цены на нефть снизились из-за возможности снижения спроса в Китае и ограничения госдолга США. Рынки озабочены тем, что спрос на сырьевые товары в Китае ослабевает быстрее, чем ожидалось, пишет Reuters.

Цены на нефть марки Brent упали на 15 центов до 73,56 доллара за баррель, в то время как американская промежуточная нефть марки West Texas Intermediate упала на 14 центов до 69,32 доллара за баррель. При этом предварительный прирост изменился после публикации данных производства в Китае. Оба контрольных показателя упали более чем на 4% во вторник.

Издание сообщает, что июльский контракт на Brent, срок действия которого истекает в среду, и эталонный показатель США были на пути к ежемесячному падению более чем на 7% и 9% соответственно.

Что касается производственной деятельности в Китае, то она сократилась быстрее, чем ожидалось. Из-за ослабления спроса официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в мае снизился до 48,8 с 49,2 в апреле. Итог отстал от прогноза 49,4.

"В прошлом месяце промышленное производство Китая и инвестиции в основной капитал росли медленнее, чем ожидалось. Текущий пессимизм по спросу на сырье в Китае контрастирует с оптимизмом в начале этого года", - сказал Вивек Дхар, директор отдела исследований сырьевых товаров в Commonwealth Bank of Australia.

Настройки трейдеров в США также остаются осторожными, несмотря на законодательство, принятое при посредничестве президента Джо Байдена и спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, направленное на снятие потолка долга США в размере 31,4 триллиона долларов США и достижение новых сокращений федеральных расходов.

Напомним, что в понедельник, 29 мая, цены на нефть выросли после того, как в США было достигнуто предварительное соглашение по верхнему пределу госдолга страны. Однако аналитики считали рост цен в результате сделки кратковременным.

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