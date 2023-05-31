Нафта здешевшала на тлі уповільнення попиту та обмеження держборгу США

31 травня ціни на нафту знизилися через можливість зниження попиту в Китаї та обмеження держборгу США. Ринки стурбовані тим, що попит на сировинні товари в Китаї слабшає швидше, ніж очікувалося, пише Reuters.

Ціни на нафту марки Brent впали на 15 центів до 73,56 долара за барель, тоді як американська проміжна нафта марки West Texas Intermediate впала на 14 центів до 69,32 долара за барель. При цьому, попередній приріст змінився після публікації даних виробництва в Китаї. Обидва контрольні показники впали більш ніж на 4% у вівторок.

Видання повідомляє, що липневий контракт на Brent, термін дії якого закінчується в середу, і еталонний показник США були на шляху до щомісячного падіння на понад 7% і 9% відповідно.

Що стосується виробничої діяльністі у Китаї, то вона скоротилася швидше, ніж очікувалося. Через ослаблення попиту офіційний індекс менеджерів із закупівель (PMI) у травні знизився до 48,8 з 49,2 у квітні. Результат відстав від прогнозу 49,4.

"Минулого місяця промислове виробництво Китаю та інвестиції в основний капітал зростали повільніше, ніж очікувалося. Поточний песимізм щодо попиту на сировину в Китаї контрастує з оптимізмом на початку цього року", — сказав Вівек Дхар, директор відділу досліджень сировинних товарів у Commonwealth Bank of Australia.

Насторої трейдерів у США також залишаються обережними попри законодавство, прийняте за посередництва президента Джо Байдена та спікера Палати представників Кевіна Маккарті, спрямоване на зняття стелі боргу США в розмірі 31,4 трильйона доларів США та досягнення нових скорочень федеральних витрат.

Нагадаємо, що в понеділок, 29 травня, ціни на нафту зросли після того, як у США було досягнуто попередньої угоди щодо верхньої межі держборгу країни. Проте аналітики вважали зростання цін в результаті угоди короткочасним.

Джерело фото: ua.depositphotos.com