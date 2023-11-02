"Одна из самых низких цен на рынке": В "Укрпочте" ответили на возмущение закупкой SMS-рассылок за 65 миллионов

"Укрпочта" отмечает обоснованность необходимости проведения тендера на закупку услуг по рассылке SMS и сообщений в Viber, которая в последние дни вызвала внимание в СМИ и соцсетях.

В госкомпании отмечают, что речь идет о сообщениях, которые должны уведомлять клиентов о доставке посылки и напоминать на 3-й и 5-й день, что пришло время ее забрать, а также сообщениях о переадресации и SMS для идентификации получателя, если клиент оставил документы дома и тому подобное.

"К большому сожалению, не все разобрались в деталях и возмутились наличием такого сервиса у логистической компании, а в противовес предложили отказаться от таких SMS и рассчитывать, что клиенты будут сами все отслеживать или просто заходить по дороге в отделение "Укрпочты" и спрашивать, доехала ли посылка", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" подтверждают, что закупают 90 миллионов SMS и 60 миллионов Viber-рассылок на год: у компании более 100 миллионов отправлений – на них эти сообщения и пойдут.

В свою очередь как акционерное общество, которым владеет государство, "Укрпочта" обязана проводить все свои закупки в системе Prozoro, чтобы получить самую низкую цену на рынке и чтобы не было поводов для коррупции.

Также там указывают, что согласно условиям закупки, компания платит только за выбранные объемы. Таким образом, если потребность окажется меньше, "Укрпочта" заплатит по факту использования.

Ожидаемая стоимость закупки 150 миллионов сообщений составляет 65,8 миллиона гривен (то есть 43,8 копейки за сообщение), что, как говорят в госкомпании, является одной из самых низких цен на рынке. К тому же, по результатам аукциона она, вероятно, снизится еще более.

"Есть ли бесплатные Viber-рассылки в таком масштабе? Нет. Стремится ли компания сделать так, чтобы было больше push-сообщений и меньше SMS? Да. Но это возможно только для тех, у кого есть смартфон и авторизованное приложение, чего никогда не будет 100%", - добавляют в "Укрпочте".

Там подчеркивают, что компания не финансируется из государственного бюджета, а средства налогоплательщиков не идут на ее содержание – наоборот, "Укрпочта" платит в казну миллиардные налоги.

"Логистический оператор не может работать без топлива для автомобилей, мебели и техники для помещений, ремонтов этих помещений, упаковки для посылок, принтеров для распечатки ярлыков и так далее", - отмечается в сообщении.

В "Укрпочте" отмечают, что все это стандартные затраты, которые необходимы для функционирования бизнеса, а SMS-сообщение является важной частью того же сервиса, который нужен клиентам, и выражают благодарность "всем, кто это понимает".

В свою очередь, гендиректор компании Игорь Смилянский на своей странице в Facebook менее сдержанно возмутился "волной антикоррупционного активизма", которая в этот раз затронула тему закупки сообщений.

"Своими атаками на всех и на вся вы привели к тому, что многие компании просто прекратили закупки, потому что их руководители, в отличие от меня, не хотят отвечать вам и думают, что лучше пусть ту трубу прорвет и только тогда будем чинить, чем получить кучу хэйта в СМИ. Помогает ли это ВСУ? Нет. Не все могут покупать дроны. Не все могут направлять средства на оружие. И эти средства просто замерли и снизили бизнес активность в стране. Шах и мат", - написал он.

По мнению Смилянского, "точно будет лучше, если часть получаемых грантов" инициаторы таких дискуссий будут направлять на помощь ВСУ. Он подчеркнул, что когда одна украинская компания покупает услуги у другой украинской компании, это означает, что создаются рабочие места, растет экономика и платятся налоги в тот же бюджет, из которого финансируются ВСУ.

"Чтобы вам было не грустно дальше следить за нашими тендерами, предлагаю следующие темы: А может ли "Укрпочта" работать без топлива? А можно не покупать коробки для посылок? А можно не покупать компьютеры и, пока идет война, работать на бумажках? Нужно ли покупать генераторы и топливо для них на зиму или обойтись? А можно не печатать ярлык на посылке и делать это, как в 1980, карандашом?" – предложил он.

Гендиректор "Укрпочты" посетовал, что "некоторые антикоррупционные активисты превращаются в некоторых таксистов", якобы точно знающих, как изменить страну к лучшему, но не имеющих времени это сделать. По его словам, "лайки, пересмотры и увеличение грантов" для таких людей важнее темы падения украинской экономики.

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