"Одна з найнижчих цін на ринку": В "Укрпошті" відповіли на обурення закупівлею SMS-розсилок за 65 мільйонів

"Укрпошта" наголошують на обґрунтованості необхідність проведення тендеру на закупівлю послуг з розсилки SMS та повідомлень у Viber, яка останніми днями викликала увагу в ЗМІ та соцмережах.

В держкомпанії зазначають, що йдеться про повідомлення, які мають сповіщати клієнтів про доставку посилки та нагадують на 3-й і 5-й день, що час її забрати, а також повідомлення про переадресацію, SMS для ідентифікації отримувача, якщо клієнт залишив документи вдома тощо.

"На превеликий жаль, не всі розібралися в деталях і обурилися наявністю такого сервісу в логістичної компанії, а на противагу запропонували відмовитися від таких SMS і розраховувати, що клієнти будуть самі все відслідковувати або просто заходити по дорозі у відділення "Укрпошти" та питати, чи доїхала посилка", - йдеться у повідомленні.

В "Укрпошті" підтверджують, що закуповують 90 мільйонів SMS і 60 мільйонів Viber-розсилок на рік: у компанії більше 100 мільйонів відправлень - на них ці повідомлення і підуть.

В свою чергу, як акціонерне товариство, яким володіє держава, "Укрпошта" зобов'язана проводити усі свої закупівлі в системі Prozoro, аби отримати найнижчу ціну на ринку і щоб не було приводів для корупції.

Також там вказують, що за умовами закупівлі, компанія платить лише за вибрані обсяги. Таким чином, якщо потреба виявиться меншою, "Укрпошта" заплатить по факту використання.

Очікувана ж вартість закупівлі 150 мільйонів повідомлень становить 65,7 мільйона гривент (тобто 43,8 копійки за повідомлення), що, як кажуть в держкомпанії, є однією з найнижчих цін на ринку. До того ж за результатами аукціону вона, ймовірно, знизиться ще.

"Чи є безкоштовні Viber-розсилки в такому масштабі? Ні, немає. Чи прагне компанія зробити, щоб було більше push-повідомлень і менше SMS? Так. Але це можливо лише для тих, в кого є смартфон та авторизований додаток, що ніколи не буде 100%", - додають в "Укрпошті".

Там підкреслюють, що компанія не фінансується з державного бюджету, а кошти платників податків не йдуть на її утримання - навпаки, "Укрпошта" сплачує в казну мільярдні податки.

"Логістичний оператор не може працювати без палива для автівок, меблів і техніки для приміщень, ремонтів цих приміщень, пакування для посилок, принтерів для роздруковування ярликів і так далі", - зазначається в повідомленні.

В "Укрпошті" наголошують, що все це стандартні витрати, які необхідні для функціонування бізнесу, а SMS-повідомлення є важливою частиною того самого сервісу, який потрібний клієнтам, і висловлюють вдячність "усім, хто це розуміє".

В свою чергу, гендиректор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у Facebook менш стримано обурився "хвилею антикорупційного активізму", яка цього разу зачепила тему закупівлі повідомлень.

"Своїми атаками на всіх і на все ви привели до того, що багато компаній просто припинили закупівлі, бо їх керівники, на відміну від мене, не хочуть відповідати вам і думають, що хай та труба прорве і лише тоді будемо лагодити, ніж отримати купу хейту у ЗМІ. Чи це допомагає ЗСУ? Ні. Не всі можуть купувати дрони. Не всі можуть спрямовувати кошти на зброю. І ці кошти просто завмерли і знизили бізнес активність в країні. Шах і мат", - написав він.

На думку Смілянського, "точно буде краще, якщо частину грантів, яку отримують" ініціатори таких дискусій, будуть спрямовувати на допомогу ЗСУ. Натомість він підкреслив, що коли одна українська компанія купує послуги в іншої української компанії, це означає, що створюються робочі місця, зростає економіка і платяться податки в той самий бюджет, з якого фінансуються ЗСУ.

"Щоб вам було не сумно далі слідкувати за нашими тендерами, пропоную наступні теми: А чи може "Укрпошта" працювати без палива? А можна не купувати коробки для посилок? А можна не купувати компʼютери і, поки триває війна, працювати на папірцях? Чи треба купувати генератори та паливо для них на зиму чи обійтися? А можна не друкувати ярлик на посилці і робити це, як у 1980, олівцем?" - запропонував він.

Гендиректор "Укрпошти" поскаржився, що "деякі антикорупційні активісти перетворюються на деяких таксистів", які нібито точно знають, як змінити країну на краще, але не мають часу це зробити. За його словами, "лайки, перегляди і збільшення грантів" для таких людей важливіші, ніж тема падіння української економіки.

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