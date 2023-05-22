Поставки российской нефти на международные рынки достигли нового рекорда

Подача российской сырой нефти на международные рынки продолжается без признаков сокращения добычи, о которой заявляли в РФ.

Четырехнедельные средние морские поставки нефти выросли шестую неделю подряд в период до 19 мая, приближаясь к 4 миллионам баррелей в день. Сейчас потоки выросли на 15% с первой недели апреля и добились нового максимума, пишет Bloomberg.

Из-за того, что почти вся российская нефть поступает в Китай и Индию, ее объемы на Азиатском рынке также достигли нового пика.

Сообщается, что Россия пообещала сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в день в марте в ответ на санкции Запада и ограничение цен на экспорт нефти. Однако мало доказательств того, что сокращение было осуществлено, как было обещано.

Потоки сырой нефти на международные рынки продолжают расти, и сейчас более чем на 1,2 миллиона баррелей в день превышают показатели в конце прошлого года. Часть этого увеличения можно объяснить перенаправлением сырой нефти, ранее поставлявшейся в Германию и Польшу через нефтепровод "Дружба", но это произошло в январе и феврале, прежде чем сокращение производства должно вступить в силу.

Некоторые аналитики предполагают, что Россия, возможно, использовала запасы для поддержки потоков, но страна имеет ограниченные хранилища в портах, тогда как резервуары на месторождениях, нефтеперерабатывающих заводах и насосных станциях нужны для их нормальной работы, что делает маловероятным их использование таким образом надолго.

Согласно данным Министерства финансов США, несмотря на рост потоков сырой нефти из России, ограничения, введенные "Большой семеркой" на цены российской нефти, успешно препятствуют стране получать нефтедоллары.

Издание отмечает, что в эти данные не были учтены грузы, обозначенные как казахстанский сорт KEBCO. Речь идет о грузах АО "КазТрансойл", следующих через Россию на экспорт через балтийские порты Усть-Луга и Новороссийск.

Казахские бочки смешиваются с нефтью русского происхождения для создания единого экспортного сорта. После вторжения России в Украину Казахстан сменил бренд своих грузов, чтобы отличить их от грузов российских компаний. Транзит сырой нефти специально освобождается от санкций Европейского союза.

Европейский Союз может запретить доступ к своим портам для судов, пытающихся обойти санкции в отношении российской нефти. Там предлагают запретить доступ к европейским портам и шлюзам кораблям, которые подозреваются или разоблачены на нарушении санкций путем перевалки груза с одного судна на другое.