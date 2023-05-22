Поставки російської нафти на міжнародні ринки досягли нового рекорду

Подача російської сирої нафти на міжнародні ринки продовжується без жодних ознак скорочення видобутку, про який заявляли в РФ.

Чотиритижневі середні морські поставки нафти зросли шостий тиждень поспіль у період до 19 травня, наближаючись до 4 мільйонів барелів на день. Зараз потоки зросли на 15% з першого тижня квітня та досягли нового максимуму, пише Bloomberg.

Через те, що майже вся російська нафта надходить до Китаю та Індії, її обсяги на Азійському ринку також досягли нового піку.

Повідомляється, що Росія пообіцяла скоротити видобуток нафти на 500 000 барелів на день у березні у відповідь на санкції Заходу та обмеження цін на її експорт нафти. Однак є мало доказів того, що скорочення було здійснено, як було обіцяно.

Потоки сирої нафти на міжнародні ринки продовжують зростати і зараз більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники наприкінці минулого року. Частину цього збільшення можна пояснити перенаправленням сирої нафти, яка раніше постачалася до Німеччини та Польщі через нафтопровід "Дружба", але це сталося в січні та лютому, до того, як скорочення виробництва мало набути чинності.

Деякі аналітики припускають, що Росія, можливо, використовувала запаси для підтримки потоків, але країна має обмежені сховища в портах, тоді як резервуари на родовищах, нафтопереробних заводах і насосних станціях потрібні для їх нормальної роботи, що робить малоймовірним їх використання в таким чином надовго.

Згідно з даними Міністерства фінансів США, незважаючи на зростання потоків сирої нафти з Росії, обмеження, які були введені "Великою сімкою" на ціни російської нафти, успішно перешкоджають країні отримувати нафтодолари.

Видання наголошує, що в ці дані не було вриховано вантажі, позначені як казахстанський сорт KEBCO. Йдеться про вантажі АТ "КазТрансойл", які прямують через Росію на експорт через балтійські порти Усть-Луга та Новоросійськ.

Казахські бочки змішуються з нафтою російського походження для створення єдиного експортного сорту. Після вторгнення Росії в Україну Казахстан змінив бренд своїх вантажів, щоб відрізнити їх від вантажів російських компаній. Транзит сирої нафти спеціально звільняється від санкцій Європейського Союзу.

Європейський Союз може заборонити доступ до своїх портів для суден, які намагаються обійти санкції щодо російської нафти. Там пропонують заборонити доступ до європейських портів і шлюзів кораблям, які підозрюються або були викриті на порушенні санкцій шляхом перевалки вантажа з одного судна на інше.