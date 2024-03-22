Правительство одобрило предоставление грантов для производителей невоенных дронов

Кабинет министров Украины объявил о расширении программы государственных грантов, направленной на поддержку предприятий, занимающихся производством невоенных беспилотников и их компонентов. По новым условиям такие предприятия могут претендовать на государственные гранты, покрывающие до 80% расходов проекта.

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Об этом сообщает Министерство экономики.

Как рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко, грантовая поддержка доступна предприятиям по всей территории Украины, а средства могут быть использованы для развития оборотного капитала производителей дронов.

Согласно сообщению, за грантовые средства можно будет осуществить приобретение, доставку и монтаж оборудования, сырье, материалы, комплектующие и покрыть текущие потребности придется за свой счет.

Получатель гранта должен создать новые рабочие места, количество которых зависит от суммы гранта. Например, в случае получения 8 млн грн – до 25 мест.

В ведомстве отмечают, что новая инициатива будет способствовать росту производства в области производства невоенных дронов, созданию новых рабочих мест и расширению сфер применения этих передовых технологий, поскольку в Украине наблюдается растущий спрос на невоенные дроны, используемые в различных отраслях, от сельского хозяйства до оказания помощи в экстренных ситуациях.

В Министерстве добавили, что правительство также внесло изменения, улучшающие механизмы контроля за использованием грантовых средств, в частности, требование о возвращении части гранта в случае невыполнения условий создания рабочих мест.

В украинских ПТУ появится дисциплина "Оператор гражданских дронов"

Добавим, в 2024 году в 7 профтехах во Львовской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях можно будет выучиться на оператора гражданских дронов.

"Благодаря поддержке Евросоюза закупили дроны для практического обучения и подготовили преподавателей, которые теперь смогут обучать учеников этой программы. В планах еще больше расширить сеть профтехов и утвердить образовательный стандарт, который позволит полноценно готовить учеников этой профессии", - отметил вице-премьер-. министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Он пояснил, что уметь управлять гражданским дроном является для Украины сверхважным умением.

Федоров добавил, что такие беспилотники используют во время посевной, в спасательных операциях, разминировании, они помогают оценить ущерб от боевых действий, а журналисты используют его для документирования войны.

Источник фото: ua.depositphotos.com