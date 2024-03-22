Уряд схвалив надання грантів для виробників невійськових дронів

Кабінет Міністрів України оголосив про розширення програми державних грантів, спрямованої на підтримку підприємств, які займаються виробництвом невійськових безпілотників та їх компонентів. За новими умовами, такі підприємства можуть претендувати на державні гранти, що покривають до 80% витрат проєкту.

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Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як розповіла міністр економіки України Юлія Свириденко, грантова підтримка доступна підприємствам по всій території України, а кошти можуть бути використані на розвиток оборотного капіталу виробників дронів.

Згідно з повідомленням, за грантові кошти можна буде здійснити придбання, доставку та монтаж обладнання, Сировину, матеріали, комплектуючі та покрити поточні потреби доведеться власним коштом.

Отримувач гранту також повинен створити нові робочі місця, кількість яких залежить від суми гранту. Наприклад, в разі отримання 8 млн грн — до 25 місць.

У відомстві зазначають, що нова ініціатива сприятиме зростанню виробництва в галузі виробництва невійськових дронів, створенню нових робочих місць та розширенню сфер застосування цих передових технологій, оскільки в Україні спостерігається зростаючий попит на невійськові дрони, які використовуються в різних галузях, від сільського господарства до надання допомоги в екстрених ситуаціях.

В Міністерстві додали, що уряд також вніс зміни, що покращують механізми контролю за використанням грантових коштів, зокрема, вимогу про повернення частини гранту у разі невиконання умов щодо створення робочих місць.

В українських ПТУ з'явиться дисципліна "Оператор цивільних дронів"

Додамо, у 2024 році в 7 профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

"Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії", - зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій.

Він пояснив, що вміти керувати цивільним дроном наразі є для України надважливим вмінням.

Федоров додав, що такі безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com