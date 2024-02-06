Правительство одобрило возобновление таможенных проверок с 1 марта: что предусматривает законопроект

На заседании 6 февраля Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий восстановление полномочий таможенных органов на проведение проверок с 1 марта.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что правительство одобрило проект закона "О внесении изменений в пункт 9-12 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины". Принятие этого законопроекта, по словам Мельничука, является одним из обязательств МВФ в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 01.12.2023.

Что предлагается новым законопроектом

При наличии безопасных условий проведения проверок с 1 марта предлагается:

восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства Украины по вопросам таможенного дела, в том числе относительно своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей при перемещении товаров через таможенную границу Украины;

восстановить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), которые были начаты и не завершены до 24.02.2022;

предусмотреть в течение 60 дней со дня вступления в силу Закона отправки (вручения) актов (справок) о результатах документальных проверок, встречных сверок, возражений к актам проверок, налоговых уведомлений-решений, процедура вручения которых не завершена до 24.02.2022;

установить мораторий на проведение таможней документальных проверок для налогоплательщиков, находящихся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, а также урегулировать возобновление проверок в случае смены таким плательщиком своего местонахождения.

Напомним, проверки на таможне отменили после начала полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что Государственная таможенная служба приступила к реализации рекомендательно-технического пилотного проекта по осуществлению пост-таможенного контроля. Согласно сообщению ведомства, это одна из форм контроля, предусмотренных Таможенным кодексом.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на проведение налоговых проверок.

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