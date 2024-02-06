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Уряд схвалив поновлення митних перевірок з 1 березня: що передбачає законопроєкт
На засіданні 6 лютого Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає відновлення повноважень митних органів на проведення перевірок з 1 березня.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Він зазначив, що уряд схвалив проєкт закону "Про внесення змін до пункту 9-12 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України". Ухвалення цього законопроєкту, за словами Мельничука, є одним із зобовʼязань перед МВФ в рамках Меморандуму про економічну та фінансову політику від 01.12.2023.
Що пропонується новим законопроєктом
За наявності безпечних умов для проведення перевірок з 1 березня пропонується:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, при переміщенні товарів через митний кордон України;
- поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24.02.2022;
- передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності Законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечень до актів перевірок, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24.02.2022;
- встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцезнаходження.
Нагадаємо, перевірки на митниці скасували після початку повномасштабного вторгнення.
Раніше повідомлялося, що Державна митна служба розпочала реалізацію рекомендаційно-технічного пілотного проєкту зі здійснення пост-митного контролю. Згідно з повідомленням відомства, це є однією з форм контролю, передбачених Митним кодексом.
Додамо, що у грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування мораторію на проведення податкових перевірок.
Фото: ua.depositphotos.com