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Правительство отказалось от идеи внедрения 10% импортного сбора — нардепы

Правительство отказалось от идеи внедрения 10% импортного сбора — нардепы

Правительство, НБУ и профильный комитет по таможенной политике решили отложить введение 10% налога на импортные товары. Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Дмитрий Разумков.

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Текст законопроекта прошел согласование еще в начале августа, но на согласование министерства на регистрацию в Верховной Раде он не пойдет.

По информации Железняка, законопроект отложили из-за "давление и сопротивление бизнеса".

"Это яркий пример того, как политики, бизнес и граждане могут сбивать плохие идеи", – прокомментировал Разумков.

Напомним, правительство предлагало ввести 10% сбора на валютообменные операции по покупке импортных товаров и услуг. В Кабмине считали, что такой законопроект мог помочь снизить спрос на импортные товары и давление на национальную валюту.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что истощение международных резервов приводит к ухудшению курсовых и инфляционных ожиданий, что генерирует следующий утечку спроса на валюту и импортные товары.

Поэтому Шевченко призвал правительство искать альтернативу, потому что меры НБУ могут иметь положительный эффект только на первых порах, закладывая в национальную экономику "бомбу замедленного действия".

Автор:
Вита Молодан