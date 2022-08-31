Уряд відмовився від ідеї впровадження 10% імпортного збору — наредепи

Уряд, НБУ та профільний комітет з питань митної політики вирішили відкласти введення 10% податку на імпортні товари. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Дмитро Разумков.

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Текст законопроєкту пройшов погодження ще на початку серпня, але на погодження міністерства, на реєстрацію у Верховній Раді він не піде.

За інформацією Железняка, законопроєкт відклали через "тиск та супротив бізнесу".

"Це яскравий приклад того, як політики, бізнес і громадяни можуть збивати погані ідеї", — прокоментував Разумков.

Нагадаємо, уряд пропонував запровадити 10% збору на валютообмінні операції для купівлі імпортних товарів та послуг. В Кабміні вважали, що такий законопроект міг допомогти зменшити попит на імпортні товари та тиск на національну валюту, тобто гривню.

Раніше голова НБУ Кирило Шевченко заявляв, що вичерпання міжнародних резервів призводить до погіршення курсових та інфляційних очікувань, що генерує наступний виток попиту на валюту й імпортні товари.

Тому Шевченко закликав уряд шукати альтернативу, тому що міри НБУ можуть мати позитивний ефект лише на перші порі, закладаючи у національну економіку "бомбу уповільненої дії".