Санкции против РФ: экспорт каких товаров предлагает запретить ЕС и как это ударит по агрессору

Европейский Союз предложил запретить экспорт станков и деталей, используемых Россией для изготовления оружия против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание ссылается на документы ЕС по предложениям в 12 пакет санкций ЕС против РФ.

Он также включает в себя запрет на экспорт алмазов и меры по лучшему соблюдению ограничения цен на российскую нефть.

Согласно проекту, пакет предусматривает запрет на российские алмазы с 1 января, а также постепенное введение косвенного запрета на импорт алмазов, обработанных в третьих странах.

Отмечается, что страны-члены ЕС планируют обсудить предложения по новому пакету санкций на этой неделе, поэтому окончательный документ может измениться до того, как он будет принят.

Также ЕС предлагает добавить в список запрещенных товаров химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели и сервомоторы для беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.

Как пишет Bloomberg, Российская Федерация импортирует часть оборудования из Европы и использует их для производства боеприпасов.

По данным Bloomberg, основная цель нового пакета антироссийских санкций состоит в дальнейшем подавлении способности Кремля обходить санкции ЕС и кормить свою военную машину, а также урезать источники доходов Кремля.

Ожидается, что новый пакет санкций окажет влияние на экспорт и импорт из России примерно на 5 миллиардов евро.

Если предложения будут одобрены, то в список организаций, торговля с которыми будет ограничена, добавят более 30 компаний, включая фирмы в Казахстане, Узбекистане, Сингапуре и несколько российских машиностроительных компаний.

Евросоюз также предлагает запретить россиянам занимать должности в европейских компаниях, предоставляющих счета и депозитарные услуги криптоактивов.

Также планируется запретить предоставление лицензий на программное обеспечение для управления предприятиями и программное обеспечение для промышленного проектирования и производства.

Напомним, с момента российского вторжения в Украину в феврале 2022 года страны ЕС уже применили 11 пакетов санкций против Москвы, чтобы снизить способность Кремля финансировать войну. Мероприятия охватывают разные сектора экономики и включают около 1800 физических и юридических лиц.

Ожидается, что новый пакет ограничений против России будет объявлен в ноябре.

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