Санкції проти РФ: експорт яких товарів пропонує заборонити ЄС та як це вдарить по агресору

Європейський Союз запропонував заборонити експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання посилається на документи ЄС щодо пропозицій до 12 пакету санкцій ЄС проти РФ.

Він також включає заборону на експорт алмазів та заходи для кращого дотримання обмеження цін на російську нафту.

Згідно з проєктом, пакет передбачає заборону на російські алмази з 1 січня, а також поступове введення непрямої заборони на імпорт алмазів, оброблених у третіх країнах.

Зазначається, що країни-члени ЄС планують обговорити пропозиції щодо нового пакету санкцій цього тижня, тому остаточний документ може змінитися до того, як його буде ухвалено.

Також ЄС пропонує додати до свого списку заборонених товарів хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та сервомотори для безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

Як пише Bloomberg, Російська Федерація імпортує частину обладнання з Європи й використовує їх для виробництва боєприпасів.

За даними Bloomberg, основна мета нового пакету антиросійських санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити санкції ЄС і годувати свою військову машину, а також урізати джерела доходів Кремля.

Очікується, що новий пакет санкцій вплине на експорт та імпорт з Росії приблизно на 5 мільярдів євро.

Якщо пропозиції будуть схвалені, то до списку організацій, торгівля з якими буде обмежена, додадуть понад 30 компаній, включаючи фірми в Казахстані, Узбекистані, Сінгапурі та кілька російських машинобудівних компаній.

Євросоюз також пропонує заборонити росіянам обіймати посади в європейських компаніях, які надають рахунки та депозитарні послуги криптоактивів.

Також планується заборонити надавати ліцензії на програмне забезпечення для управління підприємствами та програмне забезпечення для промислового проєктування та виробництва.

Нагадаємо, з моменту російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року країни ЄС уже застосували 11 пакетів санкцій проти Москви, щоб зменшити здатність Кремля фінансувати війну. Заходи охоплюють різні сектори економіки та включають близько 1800 фізичних та юридичних осіб.

Очікується, що новий пакет обмежень проти Росії буде оголошено у листопаді.

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