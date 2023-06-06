Стейблкоины нуждаются в регулировании в США - эксперты

Криптовалюту необходимо регулировать в США из-за жесткой и неоднозначной политики регуляторных органов. Это поможет сделать правила игры прозрачные, поскольку сейчас в Штатах распространена практика контроля с помощью принуждения, которым пользуются CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) и SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам). По сути, структуры используют отсутствие законодательных предписаний и устаревшую судебную практику для односторонней трактовки операций с криптовалютой. Об этом издание Delo.ua рассказывает в статье "Стейблкоины: что это, как на них заработать и почему США до сих пор не могут навести порядок на этом рынке".

"Это приводит к неопределенности того, какие федеральные органы имеют полномочия осуществлять регулирование. Также отсутствует единый подход по статусу криптовалют, в том числе и стейблкоинов", – говорит юрист Juscutum Вячеслав Златин .

Юрист считает, что установление правил эмиссии, продаж, маркетинга и обеспечения стейблкоинов позволит не только понять правила игры для бизнеса и регуляторов, но и защитит инвесторов от манипулирования и снизит риски потери активов.

Разработка законопроекта о стейблкоинах зависит от многих бюрократических процессов. В США пытаются создать эталонное регулирование рынка криптоактивов, что требует учитывать действующие нормы законодательства, касающиеся защиты прав потребителей, стабильности финансовой системы и т.д.

"Для этого законодательные органы должны досконально понять механизмы функционирования индустрии, потенциальные риски и последствия. Это предполагает проведение исследований, консультаций с отраслевыми экспертами, регуляторными органами на уровне федерации и штата. Такой подход дает гарантии, что регулирование эффективно заработает, не сдерживая инновационные процессы", – объясняет Вячеслав Златин.

В свою очередь, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак обращает внимание на то, что закон о стейлбкоинах будет эффективно работать только при условии:

регулярной отчетности криптокомпаний;

открытой деятельности участников рынка для регулятора;

готовности бизнеса сотрудничать с правительством США

Ранее сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев использует криптовалюту для отправки финансовой помощи украинским переселенцам.

Более подробно о проблемах стейблкоинов и необходимости их регулирования , читайте в статье Delo.ua "Стейблкоины: что это, как на них заработать и почему США до сих пор не могут навести порядок на этом рынке".