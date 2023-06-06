Стейблкоїни потребують регулювання в США - експерти

Криптовалюту необхідно регулювати в США через жорстку та неоднозначну політику регуляторних органів. Це допоможе зробити правила гри прозорики, оскільки зараз у Штатах розповсюджена практика контролю за допомогою примусу, якою користуються CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами) та SEC (Комісія з цінних паперів і бірж). По суті, структури використовують відсутність законодавчих приписів та застарілу судову практику задля одностороннього трактування операцій з криптовалютою. Про це видання Delo.ua розповідає у статті "Стейблкоїни: що це, як на них заробити і чому США досі не можуть навести лад на цьому ринку".

"Це призводить до невизначеності того, які федеральні органи мають повноваження здійснювати регулювання. Також відсутній єдиний підхід щодо статусу криптовалют, в тому числі й стейблкоїнів", - говорить юрист Juscutum Вячеслав Златін.

Юрист вважає, що встановлення правил емісії, продажу, маркетингу та забезпечення стейблкоінів дозволить не лише зрозуміти правила гри для бізнесу та регуляторів, а й захистить інвесторів від маніпулювання та значно знизить ризики втрати активів.

Наразі розробка законопроекту про стейблкоїни залежить від багатьох бюрократичних процесів. В США намагаються створити еталонне регулювання ринку криптоактивів, а це вимагає враховувати чинні норми законодавства, які стосуються захисту прав споживачів, стабільності фінансової системи тощо.

"Для цього законодавчі органи повинні досконало зрозуміти механізми функціонування індустрії, потенційні ризики та наслідки. Це передбачає проведення досліджень, консультацій з галузевими експертами, регуляторними органами на рівні федерації та штату. Такий підхід дає гарантії, що регулювання ефективно запрацює, не стримуючи інноваційні процеси", - пояснює Вячеслав Златін.

Своєю чергою, аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак звертає увагу на те, що закон про стейлбкоїни буде ефективно працювати лише за умови:

регулярної звітності криптокомпаній;

відкритої діяльності учасників ринку для регулятора;

готовності бізнеса співпрацювати з урядом США.

Раніше повідомлялося, що Управління Верховного комісара ООН у справах біженців використовує криптовалюту, щоб надсилати фінансову допомогу українським переселенцям.

Більше детально про проблеми стейблкоїнов та необхідність їх регулювання, читайте у статті Delo.ua "Стейблкоїни: що це, як на них заробити і чому США досі не можуть навести лад на цьому ринку".