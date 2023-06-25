Украина будет применять одинаковые с ЕС подходы к классификации товаров

Кабинет министров принял постановление "О внесении изменения в Порядок ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности", которое обеспечит имплементацию в законодательство Украины подходов по классификации товаров.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Речь идет об имплементации положений актов права ЕС в части учета подходов к классификации отдельных товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС.

"Это будет способствовать одинаковому применению всеми таможенными органами правил классификации товаров при принятии решений по классификации товаров согласно УКТВЭД и решений об обязывающей информации по вопросам классификации товаров", — считают в ведомстве.

Постановлением правительство поручило Гостаможслужбе обеспечить следующее:

обнародование перечня действующих решений по классификации товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС;

актуализацию этого перечня не реже раза в квартал;

подготовку и обнародование информации о соответствии кодов товаров, указанных в соответствующих актах права ЕС, кодам действующей версии товарной номенклатуры УКТВЭД;

доработку необходимого программного обеспечения.

Напомним, что ЕС продлил режим беспошлинной торговли с Украиной до июня 2024 года. Вместе с тем сохраняется запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

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