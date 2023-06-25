Україна застосовуватиме однакові з ЄС підходи щодо класифікації товарів

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про внесення зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності", яка забезпечить імплементацію до законодавства України підходів щодо класифікації товарів.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Йдеться про імплементацію положень актів права ЄС у частині урахування підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.

"Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час прийняття рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів", — вважають у відомстві.

Постановою уряд доручив Держмитслужбі забезпечити наступне:

оприлюднення переліку діючих рішень щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС, за умови, що ці рішення не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів;

актуалізацію цього переліку не рідше ніж раз на квартал;

підготовку та оприлюднення інформації щодо відповідності кодів товарів, зазначених у відповідних актах права ЄС, кодам чинної версії товарної номенклатури УКТЗЕД;

доопрацювання необхідного програмного забезпечення.

Нагадаємо, що ЄС продовжив режим безмитної торгівлі з Україною до червня 2024 року. Разом з тим зберігається заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

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