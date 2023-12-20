Украина получила от ЕС грант в €150 млн на восстановление

20 декабря стало известно, что Украина получила от Европейского Союза грант в 150 миллионов евро. Предоставленные средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (контракт по развитию государства и усилению устойчивости)".

Об этом сообщает Министерство финансов.

По словам министр финансов Сергея Марченко, данные средства будут направлены на обеспечение приоритетных мер по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России. К ним относятся транспортная инфраструктура, коммунальные объекты и услуги, социальная инфраструктура и поврежденное жилье.

Украина получит 50 миллионов, а второй транш в размере 100 миллионов евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Эти средства будут использованы как для финансирования мер по восстановлению, так и для поддержки малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.

Добавим, что ЕИБ передал Украине почти 100 млн. евро для финансирования проектов по восстановлению. Два платежа на сумму 99,6 млн евро будут использованы для реконструкции примерно 200 объектов в 18 областях Украины, в частности в районах, близких к линии фронта, и на недавно освободившихся территориях.

Напомним, также Украина получит 232 млн долларов на экстренный ремонт жилья, поврежденного в результате российского вторжения. Средства будут предоставлены Всемирным банком в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).