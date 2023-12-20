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Украина получила от ЕС грант в €150 млн на восстановление
20 декабря стало известно, что Украина получила от Европейского Союза грант в 150 миллионов евро. Предоставленные средства являются частью соглашения между Украиной и ЕС о финансировании программы "Поддержка быстрого восстановления Украины (контракт по развитию государства и усилению устойчивости)".
Об этом сообщает Министерство финансов.
По словам министр финансов Сергея Марченко, данные средства будут направлены на обеспечение приоритетных мер по восстановлению критически важных объектов, пострадавших в результате вооруженной агрессии России. К ним относятся транспортная инфраструктура, коммунальные объекты и услуги, социальная инфраструктура и поврежденное жилье.
Украина получит 50 миллионов, а второй транш в размере 100 миллионов евро ожидается уже в первом квартале 2024 года. Эти средства будут использованы как для финансирования мер по восстановлению, так и для поддержки малых фермерских хозяйств и других представителей сельского хозяйства.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Добавим, что ЕИБ передал Украине почти 100 млн. евро для финансирования проектов по восстановлению. Два платежа на сумму 99,6 млн евро будут использованы для реконструкции примерно 200 объектов в 18 областях Украины, в частности в районах, близких к линии фронта, и на недавно освободившихся территориях.
Напомним, также Украина получит 232 млн долларов на экстренный ремонт жилья, поврежденного в результате российского вторжения. Средства будут предоставлены Всемирным банком в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).