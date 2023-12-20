Україна отримала від ЄС грант у €150 млн на відновлення

20 грудня стало відомо, що Україна отримала від Європейського Союзу грант у 150 мільйонів євро. Надані кошти є частиною угоди між Україною та ЄС щодо фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За словами міністр фінансів Сергія Марченко, дані кошти будуть спрямовані на забезпечення пріоритетних заходів з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії. До них входять транспортна інфраструктура, комунальні об’єкти та послуги, соціальна інфраструктура та пошкоджене житло.

Наразі Україна отримає 50 мільйонів, а другий транш у розмірі 100 мільйонів євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Зазначено, що ці кошти будуть використані як для фінансування заходів з відновлення, так і для підтримки малих фермерських господарств та інших представників сільського господарства.

Додамо, що ЄІБ передав Україні майже 100 млн євро для фінансування проєктів з відновлення. Два платежі на суму 99,6 млн євро будуть використані для реконструкції приблизно 200 об'єктів у 18 областях України, зокрема в районах, близьких до лінії фронту, та на територіях, що недавно були звільнені.

Нагадаємо, також Україна отримає 232 млн доларів на екстрений ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Кошти будуть надані Світовим банком у рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).